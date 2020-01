Fehérvár után újabb egylabdás meccset veszített az Olaj

Drámai végjátékban három ponttal kapott ki az Olajbányász a Körmendtől a 16. forduló vasárnap esti zárómeccsén.

A Körmend–Olaj párharc első felvonását még tavaly októberben a vasiak nyerték 89–60-ra. Ezért természetesen revansra készült a szolnoki együttes, amelynek hattagú légióskontingenséből ezúttal Dakarai Tucker maradt ki. Szép számú közönség előtt alaposan belekezdtek a felek. Hazai részről Darvin Davis, míg a Rába-partiaktól Jordon Varnado volt a pontfelelős.

Már a meccs eleje is fordulatosan alakult, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, az első negyed végén azonban a csapatként jobban funkcionáló hazaiaknál volt az előny, 30–23. A folytatásban azonban a Körmend összerakta a védekezését, erre föl megállt az Olaj támadójátéka. Mindössze 14 pontra futotta erejükből a második negyedben, míg a vendégek ismét 23 pontot termeltek, 44–46.

A csiki-csuki a második félidőben is folytatódott, Andre Jones kapta el a fonalat, aki kintről és betörésből is gyártotta a pontokat, az amerikai hátvéd mellett a horvát center, Marjan Cakarun is jól dolgozott a palánkok alatt. A negyed hajrájában kilenc ponttal meglépett a szolnoki gárda, 70–61. A vendégek azonban nem engedték magukat lerázni, főként a szlovén Erjon Kastrati és az amerikai Frank Turner révén gyártották a pontokat. A meccs hajrája óriási izgalmakat hozott, az Olajbányász mindent megpróbált, de bosszantó hibák miatt nem tudta lezárni a találkozót, míg a vasiak amerikai légiósaik révén némi szerencsével behúzták a meccset. A mérkőzés után a közönség kórusban tüntetett a bírótrió ellen, amely sok véleményes ítéletet hozott a hajrában is.

– Jól kezdtük a meccset, a második félidőben azonban az eladott labdák és figyelmetlenségek megbosszulták magukat, az éles végjátékban pedig kikaptunk – mondta Darwin Davis, az Olaj amerikai irányítója. – Ebből is tanulnunk kell, muszáj negyven percen át koncentrálni egy ilyen rangadón.

A szolnoki csapat pénteken este hétkor a Debrecen vendége lesz az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

Szolnoki Olajbányász – Egis Körmend 84–87 (30–23, 14–23, 26–19, 14–22)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1470 néző. Vezette: Benczur, Mészáros B., Frányó

SZOLNOK: D. DAVIS 16/6, Kovács P. 6, JONES 24/6, Juhos 2, CAKARUN 18. Csere: Krsztics 9, Tóth N., Price 9/6, Rudner, Csák. Edző: Gasper Potocnik

KÖRMEND: TURNER 16/3, Takács K., Edwards 13, VARNADO 21/6, Taylor 8. Csere: Ferencz Cs. 12/6, KASTRATI 15/3, Durázi 2, Németh Á. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása:

4. perc: 11–10. 8. p.: 23–22. 14. p.: 34–32. 18. p.: 40–42. 24. p.: 56–50. 29 p.: 70–61. 34. p.: 77–76. 37. p.: 80–79. 39. p.: 82–85

A forduló további eredményei: Jászberény–Atomerőmű SE 83–95, Alba Fehérvár–PVSK 88–86, Kecskemét–Szedeák 78–81, Kaposvár–Falco KC 78–98, Oroszlány–ZTE 104–115, Sopron–DEAC 98–85