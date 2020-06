Filip Filipoviccsal a soraiban készül a Dózsa legénysége

Megtelt a Szolnoki Dózsa játékoskerete, az utolsó érkező, a szerb világklasszis Filip Filipovics is együtt kezdte meg társaival a felkészülést a következő szezonra.

Mint tudjuk, a vízipóló melós sportág, szokták mondani, nem lehet emlékezetből űzni. Ennek szellemében látott munkához a Szolnoki Dózsa legénysége, amely a harmadik helyen tanyázott, amikor lefújták a bajnokságot. A kék-fehérek március 7-én játszottak utoljára tétmeccset. Azóta a karantén ideje alatt egyénileg, később egy rövid ideig kis csoportokban ugyancsak a szárazföldön készültek a majdani folytatásra. Kivételnek számított a klub két válogatottja, Nagy Viktor és Angyal Dániel, akik a válogatottal edzettek a fővárosban.

A hét elejétől viszont már együtt készül a Dózsa, bár még nincs hivatalos versenykiírás, a hírek szerint július végén indulnak a Magyar Kupa küzdelmei. A régi és új fiúk egyaránt munkába álltak, közöttük az egyik legnagyobb név, Filip Filipovics is tette a dolgát a konditeremben és a vízben egyaránt.

Mint azt hírportálunk is megírta, a szerb válogatott, olimpiai, kétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok klasszisa egy évre kötelezte el magát a Dózsához. Mindebben dr. Nyerges Zsolt, a szolnoki klub korábbi tulajdonosa segített, aki évek óta baráti viszonyt ápol Filipoviccsal. A játékosról tudni kell, hogy nem egy vándormadár típus, hiszen az elmúlt hat évadot a Pro Reccóban töltötte, de előtte is szerepelt az olasz klub színeiben, ahol minden egyes klubtrófeát bezsebelt csapatával. Kíváncsiak voltunk, hogy esik a munka új társai között.

– Tudom, hogy profi klubhoz igazoltam, amit nagyszerű játékosok alkotnak, elég csak a kiváló kapus, Nagy Viktor vagy a másik Európa-bajnok, Angyal Dani nevét említeni – kezdte a balkezes klasszis.

– Az elmúlt hetekben már igyekeztem egyre többet dolgozni, legutóbb a szerb válogatottal edzettünk Belgrádban. Azon leszek, hogy Szolnokon is a maximálisat nyújtsam a tréningeken és a találkozókon egyaránt. Egyelőre az erőgyűjtés folyik, nagyon nem szeretnék előretekinteni, egyelőre készüljünk a nyári Magyar Kupa-mérkőzésekre. Aztán remélhetőleg egyre közelebb fogunk kerülni a csúcsformához, természetesen a magyar bajnokságban is az élmezőnyben akarunk szerepelni, és a Bajnokok Ligájában is legalább a nyolcas döntőbe eljutni. Mindezekben akarok segíteni a szolnoki klubnak. Nagyon motivált vagyok!

Filip Filipovics beszélt arról is, hogy egyelőre egyedül érkezett meg Szolnokra.

– Családos ember vagyok, de ők nem tartottak velem. Ennek csak egy oka van, a kisfiunk szeptemberben Belgrádban kezdi az iskolát, természetesen a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk majd minél többet találkozni.

A szolnoki vezetőedző, Zsivko Gocics pedig azt mondta a felkészülésről:

– Az első héten még nem fogunk tiszta erőből edzeni, de aztán fokozatosan növeljük a terhelést, a július végére tervezett Magyar Kupa-mérkőzésekre igyekszünk időzíteni a formánkat. Utána pedig készülni a kétfrontos küzdelmekre, hiszen a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is jól akarunk szerepelni.