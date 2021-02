Fontos tiszafüredi siker a rajton, ikszelt a Jászberény

Elrajtolt a tavaszi szezon az NB III. Keleti csoportjában vasárnap, így csapataink is bemutatkoztak idén a bajnokságban.

A Tiszafüred Tállyára látogatott, ami rendkívül fontos mérkőzésnek ígérkezett a bennmaradás szempontjából. Jól is kezdték a vendégek a meccset, Bíró Péter 18 méterről óriási gólt lőtt a nyolcadik percben (0–1). Hamar egyenlítettek a hazaiak Filip Serecin révén (1–1), ám Szabó Tamás válaszolt (1–2), majd Barna Viktor is betalált (1–3), így kétgólos előnybe került a TVSE. Itt azonban még nem volt vége, a 37. percben Szabó Tamás tizenegyesből is betalált (1–4).

Ezzel a lényegi kérdések el is dőltek, azonban még hátra volt egy félidő. A Tállyának még egyszer futotta az erejéből szépítésre, a csereként beállt Ondó János talált be (2–4). Összességében tehát sima győzelmet aratott a Füred, így nyugodtan várhatja a vasárnapi folytatást, amikor majd a Hatvant fogadja (14.30).

Tállya KSE–Tiszafüredi VSE 2–4 (1–4)

Tállya, zárt kapuk mögött. Vezette: Leél-Őssy Ádám (Deme Rajmund, Sztányi Tibor)

TÁLLYA: Tarr – Tóth Sz, NYITRAI, Minczér (Fazekas M., 63.), Ohár, Szegedi (Kelemen G., 57.), Fenyőfalvi, Bihari, SERECIN, Bocsi, Jano (Ondó, 57.). Edző: Lasztóczi Péter

TVSE: Ladányi – Csiki N., Mészáros N., Fehér Zs., Balogh K. – Iván M. (Papp N., 81.), Barzsó, Vincze P. (Szövetes, 57.) – BÍRÓ P. (HÁDA, 57.), BARNA V., SZABÓ T. (Urbin, 73.). Edző: Dorcsák Zoltán

Gólszerzők: Serecin (12.), Ondó (65.), ill. Bíró P. (8.), Szabó T. 2 (18., 37. – tizenegyesből), Barna V. (20.)

Dorcsák Zoltán: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, bár több hibával játszottunk, amiket igyekszünk majd kijavítani. Megszereztük azt, amiért jöttünk.

Lasztóczi Péter: – Minden hibánkat kihasználta a Tiszafüred, harminchét perc alatt lerendezték a találkozót. Mi a második félidőben viszont már azt játszottuk, amire képesek vagyunk.

A Jászberény hazai pályán szerepelt, ellenfele a Kisvárda II. volt, amely a legmasszívabb második számú csapatnak számít a mezőnyben. Ősszel nyert náluk a JFC, de a 3–1-es siker ellenére nem volt könnyű dolguk a kék-fehéreknek.

Ahogy ezúttal sem, bár a jászságiak szerezték meg a vezetést, miután Lőrincz Attila jobb oldali beadását Pálinkás Gergő levette, majd hat méterről kilőtte a hosszú sarkot (1–0). Hamar egyenlítettek a vendégek, Artyem Atamasz talált be (1–1), aki a 31. percben már a duplázásig is eljutott (1–2). Pálinkás sem akart lemaradni tőle, a 72. percben született gólja (2–2) pedig egy pontot ért a Jászberénynek, amelynek a győzelemre is megvolt az esélye.

A JFC vasárnap Ceglédre utazik, ahol a két csapat összecsapása majd 14.30-kor kezdődik.

Jászberényi FC–Kisvárda II. 2–2 (1–2)

Jászberény, zárt kapuk mögött. Vezette: Zimmerman Márió (Zahorecz Roland, Vrbovszki Pál)

JFC: Bonica – László K., Szanyi (Papp P., 50.), Aranyos, SÜTTŐ – G. Bíró (Palcsó, 83.) – Lukács R., LŐRINCZ A., Szőllősi, Deli – PÁLINKÁS. Edző: Német Gyula

Kisvárda II.: Odincov – Kramár, Vass O., Kravcsenko, Lus­csik – Szőr, AVE­TI­SZJAN – Szentes D. (Czérna, 66., Si­korsz­ki, 86.), MIHALIK (Czene, 76.), ATAMASZ – Himics. Edző: Szabó Balázs

Gólszerzők: Pálinkás 2 (11., 72.), ill. Atamasz 2 (18., 32.)

További eredmények: Mezőkövesd II.–Sényő 2–2, Putnok–Salgótarján 2–3, Hatvan–Balassagyarmat 0–1, Füzesgyarmat–Tiszakécske 1–0, Gyöngyös–Cegléd 1–1, DVTK II.–Sajóbábony 5–2, DVSC II.–Tiszaújváros 2–1, BVSC–Eger 2–1

A bajnokság állása: