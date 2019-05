Fordul-e a kocka?

Már csak két forduló van hátra az NB III.-as bajnokságból, a Jászberényi FC utolsó előtti ellenfele az ESMTK lesz hazai pályán, míg a Szolnoki MÁV FC a Tállya vendégeként lép pályára Ibrányban, vasárnap este fél hatkor.

A JFC-re igazi rangadó vár, hiszen a pesterzsébeti csapat is harcban áll még a bajnoki címért, így amelyik gárda kikap, az kiszáll a versenyfutásból. A Berény dolgát a kapuskérdés nehezíti, mivel a múlt hétvégi bajnokin Menczeles Ivánt kiállították, vagyis ezt a mérkőzést ki kell hagynia, Miski Zoltán pedig a Szolnok elleni találkozón sérült meg, és még nem tudni, sikerül-e „összedrótozni” az ESMTK elleni meccsre.

Ha ő nem lesz bevethető állapotban, akkor a Nyírbátor ellen beugró Juhász Tiborra hárul majd a feladat, hogy megóvja a berényi kaput a góltól. Egyébként úgy tűnik, a Jászberény visszatért a helyes útra, hiszen az elmúlt két meccsét megnyerte, de ez mit sem ér, ha most nem sikerül begyűjteni a három pontot.

– Ha mi jó passzban vagyunk, akkor bárkit megverhetünk, remélem, most sikerül remek napot kifognunk – mesélt várakozásairól Huszák Géza, a gárda vezetőedzője.

– Ki-ki mérkőzés lesz, amelyet mindenképpen szeretnénk megnyerni. Úgy gondolom, annál jobb csapat vagyunk, mint hogy minden rangadónkat elveszítsük a szezonban.

Utalt a szakember mindezzel arra, hogy nemcsak a két MÁV FC elleni bajnokit bukta el a Berény, hanem az őszi ESMTK elleni összecsapást is – akkor 3–2-re nyertek a pesterzsébetiek, akik egyébként nincsenek zseniális formában, mert ugyan múlt vasárnap 4–0-ra megverték a DVTK II.-t, ellőtte három meccsen mindössze két pontot tudtak szerezni.

Ha már formaingadozás, a Szolnok is kicsit megtorpant az elmúlt időszakban. Csábi Józseffel a kispadon három győzelemmel kezdett a kék-fehér gárda, azóta viszont mindhárom bajnokijuk döntetlenre végződött, ami az ESMTK ellen abszolút nem rossz eredmény, viszont a Diósgyőr II. és a Cigánd ellen már inkább az, ennek ellenére a szolnoki csapat még mindig vezet egy ponttal a Berény, illetve két ponttal a fővárosiak előtt. Erről is beszélt a MÁV FC vezetőedzője.

– Sajnálom a Cigánd elleni pontvesztést, mert egyáltalán nem volt benne a meccsben a vendéggól – majd Csábi József rátért a Tállya-mérkőzésre is. – Az eddigi kiesőjelöltek ellen sem volt könnyű dolgunk, így ezúttal sem számítok rá. Viszont úgy vélem, jobb csapat vagyunk, és ezt szeretnénk a pályán is megmutatni.

– Hat fordulóval ezelőtt még kétpontos hátrányban voltunk a Berény mögött, most már egy ponttal előttük állunk, amiről nem lehet nem pozitívan beszélni, ám hogy ez így is maradjon, ahhoz most is nyernünk kell.

A Szolnok ellenfele, a Tállya amúgy botrányos formában van, mivel az elmúlt hét bajnokiját egytől egyik elveszítette, ráadásul mindezt 2–18-as gólkülönbséggel lehozva. Nem csoda tehát, hogy csupán a tizenharmadik helyen állnak, amely jelen állás szerint kiesést ér – mivel a három csoport legrosszabb tizenharmadik csapata búcsúzik a harmadosztálytól. Ez persze azt is jelenti, hogy van miért hajtania a Borsod megyei legénységnek, hiszen minden pontra szükségük van.

A MÁV FC novemberben viszonylag simán, 3–1-re verte a Tállyát, és amennyiben most is sikerül begyűjteniük a három pontot, azzal nagy lépést tesznek a bajnoki cím felé, hiszen legalább az egyik közvetlen rivális biztosan pontokat hullajt majd. Bár szolnoki szempontból a döntetlen lenne a legjobb eredmény a Jászberény és az ESMTK meccsén, ezt nyilván a két csapat másképp gondolja. Viszont a verseny még nyílt, ám ez vasárnap estére meg is fordulhat.

Párosítások

Vasárnap: Jászberény–ESMTK, Tállya–Szolnoki MÁV, Cigánd–Diósgyőr II., Sajóbábony–DEAC, SBTC–Eger, Putnok–Füzesgyarmat, Tiszaújváros–Gyöngyös, Nyírbátor–Sényő, 17.30

Versenyfutás a bajnoki címért – A menetrend

1. Szolnoki MÁV (59 p.) 2. Jászberény (58 p.) 3. ESMTK (57 p.)

29. forduló Tállya (i) ESMTK (o) Jászberény (i)

30. forduló Sajóbábony (o) Sényő (i) Cigánd (o)

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. Szolnoki MÁV 18 5 5 57–31 59

2. Jászberény 19 1 8 69–30 58

3. ESMTK 17 6 5 46–25 57

4. Füzesgyarmat 16 4 8 57–28 52

5. Putnok 15 3 10 48–43 48

6. Sényő 14 6 8 53–41 48

7. Nyírbátor 13 5 10 37–37 44

8. DEAC 13 4 11 50–50 43

9. Tiszaújváros 12 6 10 47–35 42

10. Eger 10 5 13 33–40 35

11. Gyöngyös 8 5 15 39–48 29

12. DVTK II. 8 3 17 31–56 27

13. Tállya 7 5 16 25–44 26

14. SBTC 6 5 17 27–58 23

15. Cigánd 6 4 18 29–50 22

16. Sajóbábony* 7 3 18 28–60 20

* A Sajóbábonytól négy pont levonva.