Gál Péter kedden már a minszki Európai Játékokon áll rajthoz

A múlt hét során véget ért a válogatóverseny Szolnokon – megyei szempontból több remek eredménnyel –, ám van, aki nem pihenhet.

A válogató utolsó napján is hajóba szálltak a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzői, Bogár Gergő Noé Zsomborral K–2 500 méteren indult el, ahol két Budapest Honvéd-egységet maguk mögé szorítva megnyerték a versenyt.

Bodonyi Dóra K–1 5000 méteren esélyesnek számított, és ehhez méltóképpen meg is nyerte a távot, ráadásul „utcahosszal”, mivel közel tíz másodpercet vert a második helyen beérő Fazekas-Zur Krisztinára. Bodonyinak azonban nem lehetett felhőtlen az öröme, mivel korábban K–1 500-on csupán hatodik lett a döntőben – az első négyben kellett volna végeznie –, nem került be az Európai Játékok K–4-es csapatába, és miután a K–1 5000 méter nem szerepel a minszki esemény versenyszámai között, így ő ezúttal nem lesz ott a válogatott keretben.

Gál Péter azonban igen, aki a válogatón rendezett szétlövésen a háromszoros olimpiai bajnok, 41 éves Kammerer Zoltán oldalán legyőzte a Koleszár Mátyás, Németh Viktor párost K–2 1000 méteren. Mindez azt jelenti, hogy a 25 esztendős szolnoki kajakos és Kammerer kiharcolta a részvételt az Európai Játékokra, s minden bizonnyal a szegedi világbajnokságra is.

– Az első válogató után párt kerestem, és mivel Kammerer Zoli is szétült Erdőssy Csabával, így úgymond „egymásba akadtunk” – mesélt Gál Péter arról, hogyan is került a rutinos sportolóval egy hajóba.

– Már az első összeülésnél éreztem, hogy ez így nagyon jó, remek tempókat tudtunk menni, biztató volt, amit az edzésen csináltunk. Gondoltuk, hogy jó eredmény fog születni, de talán azt nem, hogy ennyire.

Majd kitért arra is, mit vár az Európai Játékoktól: – Szeretnénk olyan pozíciót elérni, ami a világbajnokságon is kvótát jelentene, illetve – mint minden versenyző – szeretnénk érmet is nyerni, de arra még nem volt alkalmunk, hogy felmérjük a nemzetközi mezőnyt, hogy ahhoz képest hol tartunk jelenleg.

Hozzátette, kilencvenöt százalékra veszi, hogy a vb-n is ők ketten képviselik majd hazánkat, azonban egyelőre csak a következő viadalra koncentrálnak, ahová tegnap már el is utaztak, holnap pedig már a versenyzést is megkezdik a fehéroroszországi Minszkben.

Hüttner Csaba, a válogatott szövetségi kapitánya az MTI-nek ejtett szót arról, hogy az Európai Játékok után állapítják meg, hogy Kammerer melyik számban indul a világbajnokságon.

– Most azt gondolom, hogy elég nagy szükség van erre a kettősre, amelyben még van fejlődési lehetőség. Fontos, hogy jó kvótaszerző párost tudjunk ebből az egységből csinálni – nyilatkozta a szakvezető, aki leszögezte, összességében elégedett a második válogató színvonalával és a versenyzők felkészültségével.

Amelyen nemcsak a felnőttek közt, hanem az ifjúságiaknál is kiváló eredmények születtek megyei szempontból. A Szolnoki Sportcentrum versenyzői közül Lődi Adrienn nyolcadik lett K–1 1000 méteren, míg Zupkó Vanda egyesben 200-on nyert, 500-on harmadik lett, míg K–2 500 méteren második helyen végzett Máró Annával.

Tamási Zsombor egy harmadik és egy negyedik hellyel gazdagodott egyesben, előbbit 500-on, utóbbit 200-on érte el, Fehér Annamária pedig a parakajakosok felnőttmezőnyében diadalmaskodott 200 méteren. Közülük hárman – Fehér Annamária, Zupkó Vanda és Tamási Zsombor – eredményeik alapján nagy eséllyel pályáznak arra, hogy ott legyenek a romániai Piteștiben az augusztus 1-je és 4-e között megrendezendő ifjúsági és U23-as gyorsasági világbajnokságon.

Az EJ-n induló magyar válogatott:

férfiak:

K–1 200 m: Birkás Balázs.

K–1 1000 m: Kopasz Bálint.

K–1 5000 m: Kopasz Bálint.

K–2 1000 m: Kammerer Zoltán, Gál Péter.

K–4 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István.

C–1 200 m: Hajdu Jonatán.

C–1 1000 m: Kiss Tamás.

C–2 1000 m: Kiss Balázs, Dóri Bence.

nők:

K–1 200 m: Kozák Danuta.

K–1 500 m: Kozák Danuta.

K–2 200 m: Lucz Anna, Kiss Blanka.

K–2 500 m: Kárász Anna, Kozák Danuta.

K–4 500 m: Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika.

C–1 200 m: Nagy Bianka.

C–2 500 m: Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső.