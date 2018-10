Gólesővel folytatódott a kispályás bajnokság

A szolnoki kispályás labdarúgó-bajnokság mindegyik osztályában teljes fordulót rendeztek a napokban. A mérkőzéssorozatnak továbbra is a Tiszaligeti Stadion műfüves játéktere ad otthont.

I. osztály, 6. forduló:

Aréna – Laune 0:1,

Épszigker-Romix – Gyulatel Törpök 0:2,

Build&Job – Stihl Fc 5:2,

Tiszatenyő (visszalépett),

7. forduló:

Aréna – Build&Job 3:0,

Lendület – Gyulatel Törpök 1:5,

Laune – Épszigker-Romix 1:6,

Stihl Fc (szabadnapos).

Az élcsoport állása:

1 Stihl FC 15 pont,

2. Épszigker-Romix 10 pont,

3. Gyulatel-Törpök 8 pont,

4. Aréna 8 pont.

II. osztály, 7. forduló:

Gönczi Tüzép – Bowling Center 0:5,

Alföldi szakértő-RGW – Total Sport 5:3,

Toporgó – 4 Cent 2:3,

Danyi Optika – Szolnok ODBE 2:1,

Gyula-Tel – Besenyszög SE 2:2,

szabadnapos: Műszol.

8. forduló:

Danyi Optika – Bowling Center 0:8,

Műszol – 4 Cent 4:5,

Alföldi szakértő-RGW – Szolnok ODBE 1:2,

Toporgó – Besenyszög SE 2:2,

Gyula-Tel – Gönczi Tüzép 5:2,

szabadnapos: Total Sport.

Az élcsoport állása:

1. GYULA-TEL 22 pont,

2. Bowling Center 16 pont,

3. 4 CENT 15 pont,

4. Danyi Optika 13 pont.

III. osztály, 6. forduló:

BSM – Team Zero 2:4,

Kormányhivatal – Nesztor-Magtár 3:6,

AC BACI – Peugeot Qualite 3:3,

Brilliant – AMT 3:5,

Másnap – Germersdorfi Nagykörű 6:5,

Grande Szanda – Welding Kft. 9:4,

szabadnapos: Mozaik Kerámia

7. forduló:

Team Zero – Brilliant 4:1,

AMT Kormányhivatal 3:2,

Nesztor-Magtár – AC BACI 3:0,

Peugeot Qualite – Mozaik Kerámia 3:2,

Welding – Másnap 2:5,

Germersdorfi Nagykörű – BSM 5:4,

szabadnapos: Grande Szanda.

8. forduló:

Kormányhivatal – Team Zero 2:2,

BSM – Welding Kft. 4:5,

Mozaik Kerámia – Nesztor-Magtár 0:2,

AC BACI – AMT 2:5,

Brilliant – Germersdorfi Nagykörű 2:1,

Másnap – Grande Szanda 0:6,

Szabadnapos: Peugeot Qualite

Az élcsoport állása:

1. AMT 20 pont,

2. Peugeot Qualite 19 pont,

3. Nesztor-Magtár 19 pont,

4. Grande Szanda 16,

5. Mozaik Kerámia 15 pont.

IV. osztály, 6. forduló:

Népsport – Spártaiak 7:2,

Trakció – EM-ZSÉ Kft. 3:2,

Törökszentmiklósiak – Szolnoki Szimfonikus Futball Team 4:0,

Vád-Law – Fair Play 2:1,

Kall In-Team – Szolnok Rangers 0:6,

Zöld Paradicsom – Kovács Tüzép 1:3,

szabadnapos: Stay Strong Team.

7. forduló:

Fair Play – Népsport 3:3,

Szolnok Rangers – Vád-Law 5:1,

Szolnoki Szimfonikus Futball Team – Stay Strong Team 3:4,

Kovács Tüzép – Kall In-Team 3:0,

Spártaiak – Trakció 5:7,

EM-ZSÉ Kft.– Törökszentmiklósiak (elhalasztva),

szabadnapos: Zöld Paradicsom.

8. forduló:

Az élcsoport állása:

1. Népsport 19 pont,

2. Szolnok Rangers 14 pont,

3. Kovács Tüzép 13 pont,

4. Fair Play 12 pont,

5 Stay Strong Team 9 pont

Szeniorbajnokság, 6. forduló:

Aréna – Hyab 4 cent 7:3,

Repi Gold Wine – Olds Mobil 0:2,

Garden Hotel – Műszol 4:1,

Tóth és Fiai Kft. – Tisza Ablak-Zolka 1:3,

Keszau – Castrum Ex 2:2,

szabadnapos: Vízmű II.-Halak.

7. forduló:

Keszau – Aréna 2:7,

Vízmű II.-Halak – Hyab 4 cent 0:2,

Castrum Ex – Tisza Ablak-Zolka 0:2,

Repi Gold Wine – Tóth és Fiai Kft. 0:7,

Olds Mobil – Műszol 3:2,

szabadnapos: Garden Hotel.

8. forduló:

Aréna – Repi Gold Wine 11:0,

Tóth és Fiai Kft. – Castrum Ex 4:3,

Garden Hotel – Keszau 11:3,

Tisza Ablak-Zolka – Vízmű II.-Halak 3:1,

Hyab 4 cent – Műszol 5:1,

Szabadnapos: Olds Mobil.

Az élcsoport állása:

1. Aréna 21 pont,

2. Garden Hotel 21 pont,

3. HYAB-4cent 18 pont,

4. Tisza Ablak-Zolka 15 pont,

5. Olds Mobil 12 pont.