Gólparádét rendezett a Szolnoki MÁV, a Füred nehezen jutott tovább

Mindkét szerdán pályára lépő csapatunk, a Szolnoki MÁV és a Tiszafüred továbbjutott a Magyar Kupában, így nem esett meg az a szégyen, mint tavaly, amikor egyik megyei együttesünk sem élte túl a főtábla első körét.

Nem lehet mondani, hogy tartalékosan állt volna fel a szolnoki csapat, egyedül Sitku László volt az, aki bajnoki mérkőzésen még nem jutott szóhoz a szezonban. Igaz, a MÁV FC házi gólkirálya, Novák Csanád csak a padon kezdett – és végül nem is állt be, így ezúttal pihenhetett. Ellenben a vendéglátó szeghalmiak nehéz helyzetbe kerültek, mivel a kötelező koronavírustesztek során hét játékosuk pozitív mintát produkált, emiatt csupán egy csapatra való labdarúgójuk maradt, bevethető cseréjük nem volt.

Az első félidőben még jól tartotta magát a hét ifjúsági korú játékossal kiálló hazai gárda, a szünet után viszont már kiütközött a két csapat közötti különbség. A Tisza-partiak soraiból Rokszin Ádám három, míg Kurdics Levente két gólig jutott, a Szolnok pedig végül 10–0-ra nyert, és továbbjutott.

Még egy fontos eseményt ki kell emelni: az 58. perctől tíz emberrel folytatta a Szeghalom, mivel a játékot nem teljesen egészségesen kezdő Zsombok Krisztián sérülése kiújult. Csábi József, a szolnokiak vezetőedzője rendkívül sportszerű módon ugyancsak lehívta egyik labdarúgóját, Szabó Balázst, kiegyenlítve ezzel a létszámot.

SZEGHALMI FC–SZOLNOKI MÁV FC 0–10 (0–3)

Szeghalom, 200 néző. Vezette: Dobai János (Molnár Alex, Bereczki Bence).

Szeghalom: Kapusi – Tatár, Wéber, Vincze L., Baksai – Seres, Zsombok K., Zsila, Balogh R. – László L., Tófalvi. Edző: Hajdu Csaba.

Szolnok: Molnár-Farkas (Ha­ris Á., a szünetben) – Bárdos, HORGOSI, Sitku – Szabó B., Kónya M. (Tisza K., a szünetben), TÓTH B. (Rácz R., 75.), Ber­dó – ROKSZIN (Iván M., 63.), KUR­DICS (Rimóczi, 69.), KO­TU­­LA. Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerzők: Kurdics 2 (14., 67.), Rokszin 3 (26., 45., 62.) Tóth B. (56.), Horgosi (69.), Rimóczi (76.), Wéber (81. – öngól), Berdó (89.).

Hajdu Csaba: – A mérkőzés kimenetele már délelőtt eldőlt. Törekedtünk a tisztes helytállásra, de ez ma ennyire volt elég.

Csábi József: – Játszottunk egy jót, bár sajnálom, hogy ezt nem a mérkőzés eredeti időpontjában tettük. Remek koncentrációval és hozzáállással hoztuk ezt a meccset, ahogy azt egy magasabb osztályú csapatnak illik. Komolyan vettük az összecsapást, és ez meg is látszik az eredményen, amivel elégedettek lehetünk. Igyekeztünk a fiataloknak is lehetőséget adni, hogy ők is rutin szerezzenek.

A bajnokságban csoportbeli ellenfelét, a Putnokot fogadta a Tiszafüred. A két csapat augusztusban találkozott már egymással, a második fordulóban 1–0-ra nyert a borsodi együttes hazai pályán.

A mérkőzésnek jót tett, hogy mindkét gárda továbbjutásra játszott, ezúttal viszont a Füred szerzett vezetést Kalmár Ferenc góljával, ám a vendégek előbb egyenlítettek, majd a szünet után előnybe is kerültek. Azonban egy percre rá Szabó Tamás fejesével egalizált a TVSE, majd Csiki Norbert a győztes gólt is megszerezte, így 3–2-vel továbbjutott a Tiszafüred.

TISZAFÜREDI VSE–PUTNOK FC 3–2 (1–1)

Lipcsey Elemér Sporttelep, 250 néző. Vezette: Mencsik László (Hovanecz Máté, Ta­ma­si Sándor).

Tiszafüred: Ladányi – HÁ­DA, Kalóz, Haász (Vincze P., 63.), Tóth N. – Gajda, Barzsó, CSIKI – KALMÁR F. (Szanku, 76.), Barna V. (Kapitár, 72.), Szabó T. Edző: Dorcsák Zoltán.

Putnok: ASZTALOS – Horváth Cs., Mertse, Zimányi (Gubacsi, 79.), Madarász, Pataki (Szilágyi Sz., 57.), Budaházi, STEFÁN (Lakatos K., 74.), Kréti, Keményffy (Magyar, 57.), ÁDÁM F. (Horváth S., 74.). Edző: Fehér Balázs.

Gólszerzők: Kalmár F. (9.), Szabó T. (51.), Csiki (63.), ill. Stefán (16.), Ádám F. (49.).

Dorcsák Zoltán: – Szerettünk volna továbbjutni, és ez sikerült is. Három kettő után csak rajtunk múlt, hogy nem arattunk nagyobb arányú győzelmet.

Fehér Balázs: – Nyerhető mérkőzés volt. Sajnos hoztuk a szokásos hibáinkat, két szögletből is megfejeltek, amivel meg is nyerték a találkozót.