Gólparádét rendezett a szolnoki vízipólócsapat

Könnyed játék mellett parádés gólokkal szórakoztatta közönségét a szolnoki vízipólócsapat, amely számszerűsítve tizenöt góllal bizonyult jobbnak miskolci vetélytársánál.

A harmadik fordulóból elhalasztott mérkőzését pótolta a listavezető Szolnoki Dózsa a Miskolc legénysége ellen. Mindkét gárda soraiból hiányoztak játékosok, betegség, illetve sérülés miatt. Ezért mindkét együttesben a szokottnál is több fiatal vízipólós kapott ezúttal lehetőséget tehetsége bizonyítására.

A meccsről annyit, hogy a Dózsa hamar elhúzott vetélytársától, a vendégek csak 7-0-s állást követően szépítettek. A folytatásban is sűrűn potyogtak a hazai gólok. Zsivko Gocics az ifjúsági játékosoknak is adott lehetőséget a játékra, mint a kapus, Hörömpő Botondnak és három mezőnyembernek, Fehér Patriknak, Koltay Dávidnak és Melkuhn Brúnónak. Az utóbbi trió egyaránt betalált a vendégek kapujába. Végül is a hazai csapat nagy kedvvel játszva magabiztos győzelmet aratott, és továbbra is vezeti a bajnoki tabellát.

– Sajnos nem tudtuk megismételni a Magyar Kupában nyújtott jó teljesítményünket, amikor is három negyeden át megszorongattuk a szolnoki csapatot – mondta Kis István, a Miskolc edzője. – Ennek az is oka volt, hogy csapatunkból többen betegek, karanténban vannak, ezért ifjúsági és serdülőjátékosainkat is be kellett vetni. Ebben az összeállításban csak ennyire voltunk képesek.

Zsivko Gocics pedig ekképp nyilatkozott: – Ha teljes kerettel jön a miskolci csapat, biztosan másképp is alakulhatott volna a mérkőzés, de ezt már soha nem fogjuk megtudni. Szerencsére mi koncentráltan játszottunk, és szép gólokat lőttünk, nálunk is négy fiatal vízipólós kapcsolódott be ügyesen a játékba.

SZOLNOKI DÓZSA–PANNERGY-MISKOLCI VLC 19–4 (3–0, 5–1, 7–0, 4–3)

Vízilabda Aréna, 100 néző. V: Marjay Zs., ifj. Kenéz Gy.

SZOLNOK: Nagy V. – DRASOVICS 3, KONARIK 4, Nagy Á. 1, Pijetlovics 1, Filipovics 2, Szeghalmi 1. Csere: Hörömpő (kapus), Angyal 1, Dőry, SCHMÖLCZ 3, Fehér P. 1, Koltay 1, Melkuhn 1. Edző: Zsivko Gocics

MISKOLC: Tátrai – Biros B., Hornyák 1, Vismeg Zs. 2, Hajdu A., Berki R. 1, Szalatyán. Csere: Forrai (kapus), Szilágyi E., Fülöp B., Méhész, Tóth L., Sisán, Stark. Edző: Kis István

Gól – emberelőnyből: 2/1, ill. 4/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

További eredmények: Kaposvár-Ferencváros 8-17, OSC-KSI 21-8, Eger-BVSC 6-11