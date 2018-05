Gólzáportól aligha kell tartani…

A Szolnoknak innentől kezdve már minden mérkőzés hatványozott fontosságú a bentmaradás kiharcolása szempontjából.

Szerencsétlenségére, a Gyirmót is teljesítménykényszerben van, bár azért a dobogóért küzdeni mégiscsak felemelőbb érzés lehet. Erről beszélt a Rába-partiak vezetőedzője is, Szepessy László a klub honlapján.

– Mindkét fél számára komoly a tét, de a lélektani előny kétségtelenül nálunk van. Habár az elmúlt hetekben gólképtelenséggel küzdöttünk, úgy érzem, a Sopron legyőzésével átszakadt a gát, az pedig a csapatom erejét mutatja, hogy hátrányból sikerült megfordítania a meccset.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mostanság a Gyirmót valóban nem jeleskedik a gólszerzés terén, az utolsó hat fordulóban csupán négy alkalommal – a Sopron (2–1) és a Békéscsaba (2–2) ellen – talált be, ami azért is érdekes, mert ugyanezen periódusban a Szolnok is négyszer – a Békéscsaba (1–4), a Sopron (1–2) és a Csákvár (2–4) ellen – volt eredményes.

Ezek fényében nehezen elképzelhető, hogy a vasárnap 17 órakor kezdődő Gyirmót–Szolnoki MÁV FC találkozón hemzsegnek majd a gólok…