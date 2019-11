Győzelmi kényszer nyomja az Olajbányászt

Zaklatott időszakot él (élt?) a megye mindkét topcsapata.

Először az Olajbányász mérkőzik meg közülük, szombaton (19 óra) az elvárható győzelem mellett a renoméjáért is játszik a Sopron ellen.

Hét forduló ment le eddig az alapszakaszból, két csapat máris változtatásokat eszközölt a szakmai munkában. Az első edzőcsere Jászberényben történt, míg a héten a soproni Novomatic Arénába is befújt a változás szele. Az amerikai játékosokat – elsősorban a tavalyi gólzsákot, Pittset – szemmel láthatóan kordában tartani nem tudó Sabáli Balázs további szolgálataitól tekintett el a klub, amely napokkal korábban megmutatta a kijáratot a tavalyi jászberényi csapat legjobbjának. Így múlik a világ dicsősége…

Az SKC Görögországból importált vezetőedzőt. Kosztasz Flevarakisz a PAOK Szaloniki hadai élén kezdett, a Falco BL-ellenfeleként járt is Magyarországon három hete. Akkor nem villantott nagyot, hiszen csapata kikapott a magyar bajnoktól. És alighanem az az elvárás a szakemberrel szemben, hogy a soproni szempontból hervasztó 1–5-ös győzelem/vereség mutatón csinosítson, de a szombati szolnoki vendégjátékot még „ismerkedési est” minőségében nyomhatja le az új főnök.

Nyomás egyértelműen az Olajbányászon lesz a rendhagyó módon 19 órakor kezdődő meccsen. A szolnoki csapat a múlt héten úgy szenvedett vereséget Oroszlányban, hogy gyakorlatilag esélye sem volt a győzelemre az újonc otthonában. Nota bene, a Sopron odahaza gyufázott le az OSE ellenében, ez a bukta vezetett előbb Pitts, majd Sabáli idő előtti távozásához. Nincs tehát kicsattanó mentális állapotban egyik csapat sem.

– Azt nem mondanám, hogy vészhelyzet van, de nyilván ennél több kell, mint amit mutattunk – adott helyzetképet a jelenlegi állapotokról Kovács Péter csapatkapitány. – Már csak azért is, hogy a Magyar Kupában részt vehessünk, illetve bekerüljünk a rájátszásba. Ilyen vereségek nem fordulhatnak elő. Úgy gondolom, hogy nem is pusztán azzal van a legnagyobb baj, hogy jelenleg hetedikek vagyunk, vagy azzal, hogy vereséget szenvedtünk, hanem azzal, ahogyan kikaptunk. Nekünk, játékosoknak is át kell gondolni a történteket, illetve fókuszálni a következő mérkőzésekre, arra, hogy olyan kosárlabdát mutassunk, amit az oroszlányi meccs előtt.

Az Olajbányász 3–1-gyel áll a Tiszaligetben, hiszen a nyitókörben vereséget szenvedett az Albától, a Jászberényt, a Debrecent és a Kaposvárt azonban legyőzte. A Sopron eddigi egyetlen győzelmét vendégként érte el – éppenséggel a szomszédban: az első fordulóban tízzel nyert Jászberényben.