Győztest hirdettek a Castrum-Ex Kupában

Alaposan letesztelték a kapuhálók szakítószilárdságát a csapatok a Castrum-Ex Kupa utolsó játéknapján. A hat meccsen 59 alkalommal kellett a labda útját állniuk. Függetlenül attól, hogy mely helyezésért zajlott az adott mérkőzés, a játékosok nagy elánnal vetették magukat a küzdelmekbe, és a nem kevés nagyszerű kapusteljesítmény sem szabhatott gátat ezúttal a támadófoci szellemiségének.

A 9–12. helyért zajló körmérkőzések egyikével indult a nap, az első félidőben magabiztos Csontos FC-t láthattunk, a másodikra viszont alaposan feljavult a Műszol, kevésen múlt a még szorosabb eredmény. A HYAB a Castrum-Ex-Alföldi Szakértő csapatával küzdött nagyot. A mindvégig egyenlő erők meccse igazi adok-kapok gólparádét hozott, váltott vezetés után összesen tizenháromszor rezdült a háló, a mérleg nyelve egy találattal a HYAB oldalára billent.

A hetedik hely sorsát volt hivatott eldönteni a torna egyik újoncának, az SRS Autókozmetika csapatának meccse az Oldsmobile megfiatalított gárdájával. Az utóbbiak első félidőben szerzett háromgólos előnye a végére csak eggyel csökkent, az Oldsmobile lett a hetedik. Az ötödik hely várományosai a Fire-Oil és a Toporgó voltak. A Toporgó valószínűleg a báli szezonra való tekintettel csökkentett létszámmal lépett pályára, nem is volt reális esélye a komolyabb ellenállásra, kétszámjegyű vereség lett a vége. Ez a Fire-Oil lelkes csapata teljesítményének értékéből semmit sem von le, annál is inkább, mert 14 gólt termelni bármely ellenféllel szemben is vitézi tett.

Nem ment viszont a játék igazán a Tisza Ablak sok nagy harcban edzett játékosainak a Stilo-Build&Job elleni bronzmeccsen. A játék képe alapján is a különbség egy kicsit meglepő, de a Stilo bronzérme feltétlenül megérdemelt. A döntő a tavalyi finálé visszavágója is volt egyben. A két mérkőző fél, ahogy az várható volt, a két csoport győzteseként jutott a kieséses szakaszba. Kemény, inkább a játék küzdőjellegét előtérbe helyező meccset láthatott a szép számú közönség.

A Build and Job előbb egy kipattanó lövés utáni helyzetet értékesített, majd a második félidőben egy végsőkig kijátszott találattal növelte előnyét. Az Épszigker a szinte reménytelen párharcokat sem adta fel, az egyik ilyennek a megnyeréséből sikerült is a meccs vége felé szépítenie. Aztán volt még egy nagy sansza az egyenlítésre, de a kapu fölé szálló lövéssel ez nem sikerült. Sikerült viszont a Build and Job visszavágása a tavalyi elvesztett döntő után, így a torna során – nem mellesleg – legtöbb gólt szerző gárdaként megérdemelten tehetik a vitrinbe a Castrum-Ex kupát.

A hagyományokhoz híven különdíjak is kiosztottak. A torna játékosa Kállai István (Fire-Oil) lett, a legjobb kapus pedig Kelemen Gábor (SRS Autókozmetika). A gólkirályi címet Fekete Gábor (Build and Job) érdemelte ki 13 találatával.

Eredmények

9–12. helyért: Csontos FC–Műszol 6–4, HYAB–Castrum-Ex 7–6.

7. helyért: Oldsmobile–SRS Autókozmetika 6–4.

5. helyért: Fire-Oil–Toporgó 14–3.

3. helyért: Stilo-Build&Job–Tisza Ablak 6–0.

Döntő: Build and Job–Épszigker 2–1.

A végeredmény: 1. Build and Job, 2. Épszigker, 3. Stilo-Build&Job, 4. Tisza Ablak, 5. Fire-Oil, 6. Toporgó, 7. Oldsmobile, 8. SRS Autókozmetika, 9. Csontos FC, 10. HYAB, 11. Castrum-Ex-Alföldi Szakértő, 12. Műszol