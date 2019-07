Hajráztak, érem lett a jutalmuk

Az U23-as világbajnokságon Szabó Bence és a szolnoki Furkó Kálmán óriási csatában bronzérmet szerzett a könnyűsúlyú kettesek mezőnyében, míg a normálsúlyú negypárevezős csapat a tizenegyedik helyen zárt.

Az egyesült államokbeli Sarasotában vasárnap ért véget a korosztályos vb, amelyen óriási sikert könyvelhetett el magának a hazai evezőssport, ugyanis 2009 óta először sikerült magyar sportolóknak érmet szerezni az U23-asok világversenyén.

Abban szintén nagy szerepe volt a Tisza Evezős Egyletnek, hiszen két evezősük, Simon Béla és Juhász Adrián lett ezüstérmes a csehországi Račicében.

Ezúttal Furkó Kálmán képviselte a szolnoki klubot, Szabó Bencével (Győri Atlétikai Club) párban a könnyűsúlyú kettesek között pedig bronzmedálnak örülhettek. Mindez kezdődött úgy, hogy szerdán a második előfutamot magabiztosan nyerték – de összesítésben is az élen végeztek –, így rögtön kvalifikálták magukat a szombati A döntőbe.

Ott sokáig a negyedik helyen haladtak, ám az utolsó 300 méteren indított hajrával megelőzték az ausztrálokat, így a 06:45,110 másodperces idejükkel, óriási csatában a harmadik helyen értek be a célba az olaszok és a németek mögött – ráadásul az utóbbi párostól csak kilenc századdal maradtak le. Edzőjük, Molnár Dezső tehát alaposan felkészítette a magyar egységet, és nem véletlen a jó eredmény, hiszen a Simon–Juhász páros is az ő keze alatt dolgozva gyűjtötte be azt az érmet tíz évvel ezelőtt.

A másik szolnoki érdekeltségű verseny a normálsúlyú négypárevezősöké volt, ahol Danó Dániel (Ferencvárosi Evezős Club), Szabó Márton (Tisza Evezős Egylet), Ács Kristóf és Bácskai Máté (mindkettő Vác Városi Evezős Club) kezdte meg a versenyzést szerdán, és az első előfutamban a negyedik helyen végeztek, így a csütörtöki reményfutamban kellett kiharcolniuk az elődöntőbe jutást.

Azt megnyerték, így pénteken már az volt a kérdés, melyik fináléban lesznek érdekeltek szombaton. A második elődöntőben ismét negyedikek lettek, így a B döntőben folytathatták szereplésüket, ahol az ötödik pozíciót csípték el, így összesítésben a tizenegyedik helyen zártak.

A zárónapon aztán újabb éremnek örülhetett a magyar küldöttség. Preil Vivien és Gadányi Zoltána normálsúlyú kétpárban állt rajthoz, és az előfutam-győzelemmel az A döntőbe verekedték be magukat. Vasárnap pedig a fináléban is bizonyítottak, mivel 07:11,680-as időt elérve – a görögök és az ausztrálok mögött – megszerezték a harmadik helyet, így bronzérmet akasztottak a nyakukba.

A Dobai Tamás, Király Csaba, Kunstár Márk, Kiss Norbert, Szlovák Rajmund, László Péter, Gerei Tamás, Hopp Márton, valamint Szalkai Ádám kormányos alkotta egység a nyolcasok között versenyzett, és sem az előfutam, sem a reményfutam nem sikerült túl jól számukra.

Előbbiben negyedikként, vagyis utolsóként zártak, utóbbiban szintén, ami ott az ötödik helyet jelentette. Így aztán a B döntőben szerepelhettek tegnap, ahol a franciákat megelőzve másodikok lettek, összesítésben pedig nyolcadikok. A világbajnokságon 53 ország több mint 700 versenyzője vett részt, huszonkét versenyszámban osztottak érmeket, amelyekből Magyarország így kettőt gyűjtött be.