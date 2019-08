Három fronton kell helytállnia a generációváltáson átesett Dózsának

Idén a szokottnál hamarabb, szeptember 4-én kezdődik az élvonalbeli vízilabda-bajnokság, ennek szellemében készül az elmúlt évadban bronzérmes Szolnoki Dózsa legénysége. Mindemellett a Magyar Kupában, valamint a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is jól akarnak szerepelni pólósaink.

Maradjunk a bajnokságnál, tehát három hét múlva indulnak a küzdelmek a világ egyik legerősebb pontvadászatában. Ezúttal is két nyolcas, A és B csoportban folynak majd az alapszakasz oda-vissza vágós mérkőzései, ezek szeptember 4-től február 28-ig tartanak.

Ezután a felsőház és az alsóház 8-8 csapata folytatja ugyanebben a rendszerben, úgy, hogy a csapatok a már megszerzett pontjaikat magukkal viszik, és a folytatásban csak azokkal a klubokkal küzdenek meg (oda-vissza), amelyekkel nem játszottak az alapszakaszban, az úgynevezett középszakasz majd március 7-e és május 13-a között zajlik.

A további lebonyolítás eltér az előző években megszokottaktól, miszerint a tabellán négyes csoportokra bontva páros meccseket rendeztek. A következő évadban a középszakasz végén kialakult sorrend kiadja a rájátszás alaphelyzetét, s az első helyezett a másodikkal azonnal döntőt játszik, a harmadik a negyedikkel bronzmeccset, és így tovább. Változás lesz az is, hogy jövő május 16-a és 27-e között a bajnoki címért folyó párharcban a három helyezettnek elegendő lesz két nyert összecsapás a végső sikerhez. Még annyit, hogy a bajnokság közben, decemberben és januárban az Európa-bajnokság, majd áprilisban az olimpiai kvalifikációs torna miatt szünetelnek a küzdelmek.

És akkor még nem beszéltünk a Magyar Kupáról, amelynek a negyeddöntőjébe október 25-én kapcsolódik be a szolnoki gárda. Nem feledve a Bajnokok Ligáját, ebben főtáblás lesz a Tisza-parti csapat, a világ legrangosabb klubsorozata október 8-án fog elrajtolni.

A szolnoki együttes készül is, hiszen a következő szezonban is három fronton kell helytállniuk. Arról nem beszélve, hogy a magyar Nagy Viktor, Angyal Dániel, Bátori Bence, Jansik Dávid és a szerb Dorde Lazics, Viktor Rasovics, Radomir Drasovics válogatott játékosokra nemzeti csapatukban is komoly mérkőzések várnak, nevezetesen jövőre Budapesten Eb-t, míg Tokióban olimpiát rendeznek.

– A hónap első napján kezdtük el a munkát – tudatta hírportálunkkal Zsivko Gocics, a Dózsa vezetőedzője.

– Nem teljes kerettel dolgozunk, hiszen válogatott játékosaink pihenőt kaptak a koreai világbajnokságot követően, ők majd augusztus 17-én kapcsolódnak be a közös munkába. Sok időnk nem marad a felkészülésre, hiszen szeptember 4-én rajtol a bajnokság. Egyelőre a Vízlabda Arénában dolgozunk, ahol minden feltétel adott a munkához. Aztán több kétkapus meccset játszunk majd többek között az Eger, a Miskolc és az OSC csapatával is. Tervezzük, hogy szeptemberben egy hétközi nemzetközi tornán is részt veszünk. Mint tudjuk, generációváltás történt csapatunknál, sok a motivációs tényező, meglátjuk, mire lesz ez elég.