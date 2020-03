Három Olaj-játékos szerepel a csonka bajnokság legjobbjai között

Három Szolnoki Olajbányász játékos neve is szerepel – Andre Jones, Dakarai Tucker, Marja Cakarun – azokban az összeállításokban, amelyet az eurobasket.com és a BB1.hu oldal készített el a napokban. A posztonkénti legjobbak névsora mellett az álomcsatokat is meglelni az alábbi összeállításban.

Elöljáróban annyit, hogy – mint az mindenki számára ismert – a koronavírus nevű világjárvány miatt vészhelyzet van hazánkban is. Sportesemények sora marad el minden szinten, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) a minap úgy döntött, hogy befejezettnek tekinti a 2019–2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Egyik osztályban sem hirdetnek végeredményt, bajnok, illetve kieső sem lesz idén. Sőt, a férfiak április elejére kiírt Magyar Kupa nyolcas döntőjét sem rendezhetik meg ebben a évadban.

Mint hírportálunkon is írtuk, a kosarasok tehát más sportági szakszövetségekkel ellentétben nem a halasztás, hanem a szezonzárás mellett döntöttek. Aminek nem mindegyik klubnál örültek, de abban egyetértenek, hogy a legbiztonságosabb döntés született.

A férfiak mezőnyében, akárcsak az elmúlt esztendőkben, az idén is elkészítette az eurobasket.com oldal a magyar bajnokság legjobbjairól szóló összeállítását, annak ellenére, hogy mindössze 21. fordulót tudtak le a csapatok. Mint ahogy az várható volt, a csonka bajnokságban az élmezőnyben tanyázó legénységek, a szombathelyi Falco KC, a Körmend és a paksi Atomerőmű SE kosárlabdázói vitték a prímet a legek között. Erre a legjobb példa, hogy a posztok szerinti legjobbak közé, valamint az „álomcsapatok” A keretébe is csak az utóbb emlegetett három klub játékosai kerültek be.

Mint az a szakportál által készített összeállításból is kiderül, idén egyetlenegy jászberényi kosárlabdázó nevét sem találni a legek között. A Szolnoki Olajbányászból Andre Jones az „álomcsapatok” B keretében kapott helyet. Egyébiránt a 29 esztendős amerikai–szlovák kettős állampolgárságú játékos 20,1 pontot szerzett meccsenként, ezzel a második helyen végzett az MKOSZ dobórangsorában. Csak a statisztikusok kedvéért: a legjobb átlagot a ZTE ugyancsak amerikai irányítója, Reginald Johnson 21,8 ponttal érte el.

Az Olaj másik amerikai kosárlabdázója, a bedobó poszton szereplő Dakarai Tucker pedig a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közé került be, mellette további tizennyolc kosaras nevét sorolta fel a szakportál. Menet közben érkezett a szolnokiak soraiba a horvát center, Marjan Cakarun, aki hamar közönségkedvenc lett a Tiszaligetben. A 29 esztendős játékos kilenc meccsen jutott szóhoz, többek között 17,6 pontot átlagolt.

A további statisztikákat böngészve, ha már a magyar bajnokságról beszélünk, a legjobb hazai játékosokból álló ötösbe Váradi Benedek (Falco) és Perl Zoltán (Falco) mellé bekerült három olyan játékos, mint Benke Szilárd (Falco), Lóránt Péter (Paks) és Tóth Ádám (DEAC), akik az elmúlt évadokban rövidebb-hosszabb ideig az Olaj KK soraiban is megfordultak. Közülük a Váradi–Perl–Benke trió az Eb-selejtezőkön remeklő válogatottnak is húzóemberei.

A bajnoki szezon legjobbjai

Az év hátvédje: Shannon Evans (Paks)

Az év erőcsatára: Jordon Varnado (Körmend)

Az év centere: Travis Taylor (Körmend)

Az év hazai játékosa: Perl Zoltán (Falco)

Az év U23-as játékosa: Filipovity Márkó (Falco)

Az év védőjátékosa: Travis Taylor (Körmend)

Az év edzője (megosztott): Gasper Okorn (Falco), Matthias Zollner (Körmend), Sebastjan Krasovec (Oroszlány)

Az álomcsapatok tagjai

Első csapat: Frank Turner (Körmend), Shannon Evans (Paks), Perl Zoltán (Falco), Jordon Varnado (Körmend), Travis Taylor (Körmend)

Második csapat: Reginald Johnson (ZTE), Andre Jones (Szolnok Olajbányász), Cristopher Smith (PVSK), Milivoje Bozsovics (Oroszlány), Eric Carter (Sopron)

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok: Juvonte Reddic (Falco), Quinton Hooker (Falco), Justin Edwards (Körmend), Ferencz Csaba, (Körmend), Nick Faust (Paks), Stefan Moody (DEAC), Quincy Diggs (PVSK), Veljko Budimir (PVSK), Carlton Guyton (Alba), Molnár Márton (Alba), Dakarai Tucker (Szolnok), Dirk Williams (ZTE), Andrij Agafonov (ZTE), Remy Abell (OSE), Bernard Thompson (Sopron), Tauras Jogela (Sopron), Rashun Davis (Kaposvár), Brian Asbury (Szeged), Morris Curry (Szeged).

A legjobb hazai játékosokból álló ötös: Váradi Benedek (Falco), Perl Zoltán (Falco), Benke Szilárd (Falco), Lóránt Péter (Paks), Tóth Ádám (DEAC)

A legjobb légiósokból álló ötös: Frank Turner (DEAC), Shannon Evans (Paks), Reginald Johnson (ZTE), Jordon Varnado (Körmend), Travis Taylor (Körmend)

A Bosman-szabály alapján összeállított ötös: Marko Ljubicsics (Alba), Marko Djeraszimovics (KTE), Stefan Balmazovics (Szeged), Milivoje Bozsovics (Oroszlány), Marjan Cakarun (Szolnok)