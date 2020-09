Hatodik hazai meccsén ötödik sikerét aratta a MÁV

Nem játszott igazán jól a Szolnoki MÁV az Ajka ellen vasárnap este, de a végén nagyot küzdve megszerezte a három pontot az NB II. tizedik fordulójában.

A mérkőzést egyértelműen az Ajka kezdte jobban, amely az első hat percben két helyzetet is elhibázott, de az egész első félidőt a vendégek mezőnyfölénye jellemezte. A kissé foghíjas MÁV FC nem találta önmagát, és hiába kontrázhatott volna sokszor, ezek a kísérletek rendre elhaltak.

A fordulást követően is ajkai helyzeteket láthattak a nézők, de Nagy Mihály Krisztián újfent nem tudott betalálni a bravúrosan védő Molnár-Farkas Tamás kapujába. A Szolnok az utolsó fél órában rákapcsolt, és a hajrában be is talált. Akárcsak a Vasas ellen, ezúttal is egy középső védő érkezett a kapu elé, Horgosi Donát fejese pedig utat talált a vendégkapuba (1–0).

A végjáték paprikássá vált, aminek az lett az eredménye, hogy Csábi József vezetőedzőt kiállította a játékvezető, miután a szolnoki tréner beleütött a kispadba. A lényeg viszont, hogy itthon maradt a három pont, ebben a szezonban immár az ötödik alkalommal.

Folytatás vasárnap a Kaposvár vendégeként.

SZOLNOKI MÁV FC–FC AJKA 1–0 (0–0)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 1000 néző. Vezette: Zám Zsolt (Bertalan Dávid, Belicza Bence Péter)

SZOLNOK: MOLNÁR-FARKAS – Tajti B. (Tóth B., 76.), Szekszárdi, HORGOSI, TAMÁS L., Bárdos – Kónya M., Rokszin (Kurdics, 59.), Tisza K. – Novák Cs., Szabó B. (Berdó, 59.). Vezetőedző: Csábi József

AJKA: Horváth D. – GÖRGÉNYI, Heffler T., Tar, PRÉSINGER – Kenderes (Zsolnai R., 54.), Tóth G. – ZAMOSTNY (Szekér, 67.), Csizmadia Z., Rétyi R. (Nagy I., 80.) – Nagy M. K. Vezetőedző: Kis Károly

Gólszerző: Horgosi (82.)

Kiállítva: Csábi József (92.)

Csábi József: – Kicsit hektikus mérkőzésen ismét bebizonyítottuk, hogy tudunk csapatként funkcionálni. Az első félidőben az Ajka közelebb állt a gólhoz, de megúsztuk azt az időszakot, a hatvanadik perctől pedig elkaptuk a fonalat. Onnantól kezdve éreztem, hogy megnyerhetjük a mérkőzést, ami végül sikerült is.

Kis Károly: – Ennyi helyzetből egy bajnokságot is meg lehet nyerni, mi pedig még a mérkőzést sem tudtuk, annak ellenére, hogy nagyon nagy erőket mozgósítottunk. Három pontért jöttünk, de a futball egyik igazsága megint beigazolódott, hogy ennyi lehetőséget nem lehet büntetlenül kihagyni.

További eredmények: Budaörs–Soroksár 1–0, Szentlőrinc–Nyíregyháza 1–2, Szeged–DEAC 2–1, Gyirmót–Vasas 2–0, Siófok–Kaposvár 1–2, Haladás–Dorog 1–2, Csákvár–Győr 1–3, Békéscsaba–Kazincbarcika 1–3. A DVSC–Pécs mérkőzést hétfő este rendezik.