Hatot vágott a Jászberény, nehezen nyert a Tiszafüred

Mindkét csapatunk nyert az NB III. Keleti csoportjának szombati játéknapján. A Jászberény kiütötte a Salgótarjánt, míg a Tiszafüred ötgólos mérkőzésen verte a Diósgyőr II.-t.

A nyolcadik fordulóban a JFC vissza kívánt térni a győzelem útjára, miután a Tiszafüred ellen elveszítette veretlenségét. Az SBTC előzetesen jó ellenfélnek tűnt ehhez, amely aztán a pályán be is bizonyosodott. Az első negyedóra végén Albert Ádám talált be, majd Fekete Márk buktatása után Süttő Attila értékesítette a tizenegyest. A szünet előtt pedig Lőrincz Attila lőtt egy kapásgólt, így már egy félidő alatt eldőlt a mérkőzés. A második játékrész elején viszont szépített a Salgótarján, ám nem sokáig örülhetett, hamar jött a berényi válasz Szemere Balázs és Szanyi Krisztián révén. A hajrában pedig még Pálinkás Gergő is betalált, így végül 6–1-re nyert a JFC.

– Úgy gondolom – és nem nagyképűségből –, hogy az én csapatom jobb, és ezt most be is bizonyította a pályán mind fizikálisan, mind minden másban – mondta Német Gyula a nog­ra­difutball.hu-nak.

Folytatás szerdán (16.30), amikor a pont nélküli Mezőkövesd II.-höz látogatnak a kék-fehérek.

JÁSZBERÉNYI FC – SALGÓTARJÁNI BTC 6–1 (3–0)

Jászberényi Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Sándor Csaba (Benkő Róbert, Szi­lá­gyi Zsolt)

JFC: Bonica – Szemere, SZANYI, Aranyos (Torkos, 46.), Süttő – LŐRINCZ A., GERGELY P. – ALBERT Á. (Nagy Sz., 61.), SZŐLLŐSI, FEKETE M. (Kurunczi, 63.) – PÁLINKÁS. Edző: Német Gyula

SBTC: Puporka – Boros, Nemes, Illés E., Szeles – Hegedűs M., Szabó T., Sárközi – Bata (Bocsi, 62.), TARLÓSI M. (Gazdag, 72.), Novák N. (Tarlósi P., 46.). Edző: Rubint Richárd

Gólszerzők: Albert Á. (17.), Süttő (34. – tizenegyesből), Lőrincz A. (41.), Szemere (53.), Szanyi (56.), Pálinkás (83.), ill. Tarlósi M. (49.)

A fiatal DVTK II. harcosan lépett fel a TVSE ellen, ám így is a vendégek szereztek vezetést Kalmár Ferenc góljával. A diósgyőri küzdés azonban meghozta eredményét, mivel összejött számukra az egyenlítés. A második félidő elején aztán ismét előnybe került a Füred, ekkor Szabó Tamás volt eredményes. A hazai csapat viszont továbbra sem adta fel, és büntetőből ismét egalizált. Nagy esélyt kapott viszont a vendéggárda, hiszen Dankó Norbert gólhelyzetben szabálytalankodott, így a kiállítás sorsára jutott. Az emberelőnyt pedig végül sikerült kihasználni, ismét Kalmár gólja döntött (2–3), aki kilenc találatával vezeti a góllövőlistát.

– Rossz szellemben kezdtük a mérkőzést, túlzottan hátrarendeltem a csapatot, és mélyen védekeztünk, így tudta építeni a támadásait a hazai csapat. Bár mi szereztünk vezetést, emiatt a védekezés miatt könnyű gólt adtunk az ellenfélnek. A második félidőben más szemléletben jöttünk ki a pályára, letámadtuk az ellenfelet, és ennek hamar meglett az eredménye. Félő volt azonban, hogy meddig bírjuk ezt az iramot, de a kiállítás, ami teljesen jogos volt, számunkra kedvezően befolyásolta a végkimenetelt, és meg tudtuk szerezni a győztest gólt. Szerencsénk is volt a mérkőzésen nem egyszer, de megérdemelten győztünk – nyilatkozta hírportálunknak Dorcsák Zoltán.

A Tiszafüred is szerdán lép pályára legközelebb, 16.30-kor fogadja majd a DVSC II.-t.

DIÓSGYŐRI VTK II. – TISZAFÜREDI VSE 2–3 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. Vezette: Muhari Gergő (Kulcsár Dániel, Deme Rajmund)

DVTK II.: Bukrán – Sesztakov (Bernáth, 82.), Ivánka, Dankó, Nagy Z. – Gönczi, Zsemlye – Zsiga M., Tóth B., KARIKA – BARTHA (Csávás, 78.). Edző: Zsivoczky Gyula

Tiszafüred: LADÁNYI – Gajda (BARNA V., 46.), MÉSZÁROS N., Csiki, SZÖVETES – Háda, Barzsó, Kalóz, Tóth N. (Szántó, 63.) – KALMÁR, Szabó T. (Szanku, 79.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Bartha (36.), Karika (64. – tizenegyesből), ill. Kalmár 2 (7., 82.), Szabó T. (49.)

Kiállítva: Dankó (68.)

További eredmények: Kisvárda II.–Eger 0–0, Sajóbábony–Cegléd 0–1, Tiszaújváros–Tiszakécske 0–3, DVSC II.–Balassagyarmat 3–1, Gyöngyös–Mezőkövesd II. 3–0, Hatvan–Sényő 0–1, Tállya–Putnok 0–0, Füzesgyarmat–BVSC-Zugló elhalasztva