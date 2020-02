Hatpontos meccsre várják az MTK csapatát Jászberénybe

A tizenhatodik forduló mérkőzéseit rendezik a női Extraligában. A Jászberényi VT az MTK csapatát pénteken 18.30-kor (tv: M4 Sport) fogadja a Belvárosi Játékcsarnokban.

A felek három hete ugyancsak Jászberényben mérték össze tudásukat, akkor óriási csatában a vendéglátók 3:1 arányban diadalmaskodtak. Tegyük hozzá, hogy az ősszel az MTK ugyancsak 3:1-re verte a berényieket, lehet mondani, hogy ezúttal is közel egyenlő erejű csapatok állnak majd a háló elé.

Akár hatpontos találkozóról is beszélhetünk, hiszen a hatodik jászberényiek tizenegy, míg a mögöttük tanyázó fővárosiak kilenc ponttal a tarsolyukban várják a mai összecsapást. Ezután már csak öt forduló lesz hátra az alapszakaszból. Az is biztos, hogy a tavasszal az alsóházi rájátszásban is találkoznak majd a felek.

A pénteki meccsen és a folytatásban sem fog szerepelni a berényiek soraiban Shafagat Alishanova, ugyanis az azeri feladóval tegnap előtt szerződést bontott a klub.