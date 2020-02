Hazai győzelmeknek örülhettek a megyei csapatok

Mindkét NB-s csapatunk pályára lépett felkészülési mérkőzésen a hétvégén.

A Jászberény kezdte a sort, amely szombaton mérkőzött meg otthon a Borsod megyei első osztályú Sajóbábonnyal. A JFC-nek több hiányzója is akadt ezen az összecsapáson, de a győzelem így is összejött számukra, a 84. percben Ludasi Martin talált be a vendégek kapujába, ezzel 1–0-ra nyert a Berény. A kék-fehérek hét közben is tesztmeccset játszanak, legközelebb szerdán 15 órakor, az NB III. Közép-csoportjában szereplő Kecskemét otthonában szerepelnek.

Jászberényi FC – Sajóbábony VSE 1–0 (0–0)

JFC: Csutorka – Szabó T., Ágoston, Papp P., Micskó – Palcsó – Szemere, Szöllősi, Ludasi, Balogh B. – Pálinkás. Csere: Kurunczai, Borbás, Borics, Nagy Sz., Kátai Á., Farkas M. Vezetőedző: Német Gyula.

Gólszerző: Ludasi (84.).

Nemcsak a Berénynél, a MÁV FC-nél is többen hiányoztak sérülés miatt – a Szolnoki MÁV vasárnap fogadta az NB III. Nyugati csoportját vezető Érdet. A vezetést így is a hazai gárda szerezte meg Kurdics Levente révén, majd Novák Csanád góljával növelte előnyét a második félidő elején. Bő tíz perccel a vége előtt szépített a vendégcsapat, ám több találat nem esett, a szolnoki egylet 2–1-re győzött. A gólszerző Novák mellett Albert Ádám is pályára lépett próbajátékosként, maradásukra jó esély mutatkozik. Vasárnap délután két órától már bajnokin fogadja a Haladást a MÁV FC, amely rendkívül fontosnak ígérkezik a bennmaradás szempontjából.

Szolnoki MÁV FC – Érdi VSE 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Kurdics, Novák, ill. Májer.

Amíg a MÁV FC edzőmérkőzést játszott, az NB II. mezőnyének többi csapata vasárnap már a bajnoki küzdelmekben volt érdekelt. Több meglepetés is született, a Soroksár 5–3-ra győzött Nyíregyházán, a Siófok Remili Mohamed két góljának is köszönhetően 3–1-re nyert a Gyirmótnál, a Vasas viszont nem bírt a Békéscsabával.

Eredmények: Kazincbarcika–Ajka 1–1, Nyíregyháza–Soroksár 3–5, Vác–Budaörs 0–1, Budafok–Csákvár 1–1, Haladás–Szeged 0–0, Gyirmót–Siófok 1–3, Tiszakécske–Győr 0–2, Vasas–Békéscsaba 0–0, MTK–Dorog 2–1.