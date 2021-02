Kétpercnyi rövidzárlat okozta a MÁV vesztét az Újpest ellen

Az első félidő végi hibái révén a Szolnoki MÁV kedd este kétgólos vereséget szenvedett az Újpesttel szemben a Magyar Kupa 8. fordulójában.

Habár az Újpest számára rendkívül fontos mérkőzést rendeznek pénteken, hiszen a sereghajtó Diósgyőrrel csapnak össze a lila-fehérek, Michael Oenning vezetőedző a kupameccs előtt azt mondta, nem veszik félvállról a Szolnok elleni találkozót. A kezdőcsapatból is ezt lehetett kiolvasni, hiszen a szombati, MTK elleni kezdőből nyolcan is ott voltak a pályán az összecsapás kezdetén. Az egész napos esőzés meglátszódott a Tiszaligeti Stadion játékterén, néhány helyen nagyobb tócsa is kialakult, ennek ellenére nem óvatoskodtak a felek a kezdő sípszó után.

Kiegyenlített játék folyt a pályán, a vendégek csak ritkán tudtak mezőnyfölényt kialakítani. Kisebb lehetőség adódott mindkét oldalon a tizedik perc környékén, az első igazán komoly helyzetre viszont az első fél óra végéig kellett várni, amikor egy rossz szolnoki felszabadítás után Nemanja Antonov csapott le a labdára, de ziccerben mellé lőtt hat méterről.

Nyugodtan teltek a percek, és már úgy tűnt, gól nélkül telik el a játékrész, amikor Katona Mátyás lépett ki, a hazaiak kapusa, Molnár-Farkas Tamás egy ütemet késett, és buktatta az újpesti középpályást. A tizenegyest Junior Tallo bebombázta középre, azonban itt még nem volt vége: az utolsó másodpercekben Katona szögletét az ötös rövid sarkáról Csongvai Áron a hosszúba csúsztatta.

A szünetben kettőt változtatott Csábi József, középpályás és csatár jött be, amivel ugyan posztra cserélt a tréner, de látszott, megpróbál új színt vinni övéi játékába. Kétgólos előnyük birtokában a fővárosiak azonban nyugodtan futballozhattak, és érződött is jó húsz percen át. A házigazda ezután elkezdett bátrabban, felszabadultabban játszani, és két percen belül kétszer ziccerig is eljutott. Kovács Olivér és Kotula Máté helyzeténél azonban Banai Máté egyaránt bravúrral védett.

Hiába nyomott a hajrában is végig a Szolnok – még az utolsó percben is helyzetbe kerültek – nem jött össze a szépítés. Az Újpest továbblépett, de a Tisza-partiak nem vallottak szégyent magasabban rangsorolt ellenfelükkel szemben.

SZOLNOKI MÁV FC–ÚJPEST FC 0–2 (0–2)

Szolnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Oláh Gábor (Aradi József, Horváth Zoltán)

SZOLNOK: Molnár-Farkas – Tajti B. (Sitku L., 62.), Szekszárdi, Kovács O., Bárdos, Kotula – Kónya M. (Tóth B., 62.), Tisza K., Rokszin (Berdó, a szünetben) – Novák Cs., Kurdics (Lakatos I., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

ÚJPEST: Banai – Pauljevics (Máté Zs., 61.), Kastrati, Risztevszki, Antonov (Stieber Z., 61.) – Csongvai (Bjelosz, 88.), Onovo – Mucsányi (Beridze, 36.), Szakály P., Katona M. – Tallo (Perosevic, 61.). Vezetőedző: Michael Oenning

Gólszerző: Tallo (45. – tizenegyesből), Csongvai (45+2.)

Mesterszemmel:

Csábi József: – Két perc alatt kivégeztük magunkat, pedig abszolút pariban voltunk az Újpesttel. Az utolsó húsz-harminc percet jobban bírtuk erővel, gyakorlatilag a kapusuk tartotta meccsben a lila-fehéreket. Talán a rövidzárlatnak picit a rutintalanságunk is az oka, kár azokért a hibákért, amiket akkor elkövettünk.

Michael Oenning: – Számítottam rá, hogy a fiatal játékosok jól szerepelnek majd, de az egész csapat remekül teljesített a nehéz körülmények ellenére. Igyekeztünk kihasználni minden játékpercet, hogy minél többen lehetőséghez jussanak, ezért cseréltem többet is. Örülök, hogy a játékosok éltek az eséllyel.