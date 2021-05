Harmadszorra nem sikerült a Tiszaligetben: bajnok a Falco

Hazai pályán elveszítette a kosárlabda NB I. döntőjének ötödik mérkőzését a Szolnoki Olajbányász szerda este, így a Falco KC szerezte meg a bajnoki címet.

Az Olaj kilencedszer vagy a Falco harmadszor? Ez volt a nagy kérdés a döntő ötödik összecsapását megelőzően, vagyis hogy melyik fél szerzi meg újabb bajnoki címét. Sok véleményt lehetett hallani a nagy csata előtt, és többnyire inkább a szolnoki gárdát hozták ki minimálisan esélyesebbnek, amiben közrejátszhatott a hazai pálya is.

– Megjósolhatatlan, mi fog történni. Azt várom, hogy a játékosok még egyszer utoljára odateszik magukat, agresszívan játszanak, és akkor bármi megtörténhet – nyilatkozta az M4 Sportnak a mérkőzés előtt Gasper Potocnik, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője.

Nos, küzdelemből nem volt hiány, az ezúttal fehér szerelésben játszó piros-feketék belevetették magukat az összecsapásba. Ennek ellenére egy picit jobban kezdett a Falco a Tiszaligetben, példa erre, hogy 2–5-nél Angelo Warner kihagyott két büntetőt, bár igaz, utána egy triplával javított. Ám a szombathelyiek gyorsan beszórtak hat pontot, így az Olajnak továbbra is kapaszkodnia kellett, és nem segített, hogy a dobásaik nem voltak elég pontosak. Persze ez még a meccs eleje volt, így aggódni igazán nem kellett, az előző találkozókon is láthattuk, gyorsan fordulhat a kocka. A hazai csapat át is vette a vezetést egy 7–0-s rohammal, majd a negyedet is előnnyel zárta részben Roko Badzim utolsó másodperces duplájának köszönhetően (19–16).

A folytatásban is sok hiba csúszott a csapatok játékába, érződött, itt már nagy a tét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Falcóban mindig nyugodt, koncentrált Perl Zoltán reklamált, amiért technikai kapott. Ráadásul ekkor, a 15. percben még csak egy dobott pontnál járt az eddigi meccsek legeredményesebb játékosa. De a többiektől sem jöttek a kosarak, és sajnos ebben az Olaj kosarasai jártak az élen, akik csupán három pontot szereztek hét perc alatt ebben a negyedben. A játékrész vége már jobban alakult, így egálra álltak a felek a mérkőzés felénél (29–29).

Több pontot hozott a harmadik játékrész eleje, de sajnos két perc után megtorpant az Olaj, sok volt az eladott labda, így hétpontos előnyre tett szert a Falco (35–42). Potocnik időt is kért, de az ezt követő első támadásból sem jött a pont, ezért cserélt is a szolnoki szakmai stáb. Azonban továbbra sem találta támadójátékát az Olajbányász, miközben a szombathelyiek könnyű kosarakat is tudtak dobni, így 37–48-nál ismét jött az időkérés. Badzim gyorsan dobott egy triplát, ami már nagyon kellett, de a fonalat nem sikerült elkapni, míg a másik oldalon Váradi Benedek már a 17. pontját szerezte. Bajban volt az utolsó 10 perc előtt a Szolnok (42–55).

Feltámadásra volt szükség hazai részről, olyanra, amit a Falco produkált Szombathelyen a negyedik mérkőzésen. Warner egy hárompontossal jelezte, nem adják fel, de a következő támadást már nem sikerült jól befejezni, a vendégek pedig növelték előnyüket (45–60). Úgy tűnt, nincs visszaút az Olajnak, melynek játékosai rendre rontottak, vagy lépéshibát követtek el, vagy éppen rosszul passzoltak. Bár próbálkozott a szolnoki csapat, de ezt a hátrányt nem lehetett ledolgozni ennyi hiba mellett. A vasi gárda nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és 74–53-ra behúzta a döntő ötödik meccsét – végül meglepően simán.

Tehát a harmadik hazai találkozóját nem tudta megnyerni az Olajbányász a döntőben, így a piros-feketéknek az ezüstérem jutott, a Falco pedig megszerezte harmadik bajnoki címét.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 53–74 (19–16, 10–13, 13–26, 11–19)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 2100 néző. Vezette: Kapitány, Benczur, Papp P.

SZOLNOK: Warner 10/6, Badzim 12/6, Kovács P. 4, Szubotics 13, Cakarun 4. Csere: Pongó M., Rudner, Pallai, Gibson 5/3, Zsíros 5/3, Juhos, Taiwo. Edző: Gasper Potocnik

FALCO: Anderson 1, Váradi 17/9, Benke 15/3, Bruinsma 7/3, Keller Á. 7/3. Csere: Perl 14/3, Doktor, Dancsecs, Kovács B., Sövegjártó, Barac 13. Edző: Gasper Okorn

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Falco javára