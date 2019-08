Hazai pályán kezdi a szezont a Jászberényi FC

A hétvégén útjára indul a futball-labda a nemzeti bajnokság mindegyik osztályában. Az NB III. Keleti csoportjában érdekelt, Jászberényi FC csapata, az elmúlt évadbeli ezüstérem után az idén szerényebb célkitűzésekkel, régi-új trénerrel, újjászabott állománnyal várja a rajtot.

A tavalyi szezonban a Szolnoki MÁV FC, az ESMTK és Jászberényi FC gárdája futott versenyt a bajnoki címért. Április közepére a JFC ledolgozta a Szolnokkal szembeni hétpontos hátrányát, és átvette a vezetést a táblázaton, erre föl sokan azt gondolták, hogy meg sem állnak a bajnok címig a berényi futballisták. A következő három fordulóban azonban nem szereztek pontot, a Szolnok pedig visszavette a vezetést.

A JFC hosszú hajrát nyitott, de a szolnoki legénység már nem adta ki a kezéből az első helyet, és egy pont előnnyel megnyerte a bajnokságot, és ezzel egyben a másodosztályba jutott. A jászberényi együttesnek pedig meg kellett elégednie a második hellyel.

A berényiek titkon reménykedtek, abban hogy valamelyik csapatnak visszavonják az NB II.-es licencét, erre hárman is esélyesek voltak, mivel ez június közepéig nem történt meg, elkönyvelték, hogy a következő szezonban is a harmadosztályban szerepelnek. Az más kérdés, hogy a Balmazújvárost kizárták a napokban, ezért foghíjas lesz az NB II. mezőnye, ami nem vigasztalja a jászberényi klubot.

A nyáron aztán váltás történt a berényi kispadon, Huszák Géza edző munkáját megköszönték, a helyére a klub egykori játékosát, Német Gyulát nevezték ki vezetőedzőnek. Az egykori gólkirály az elmúlt években a klub utánpótlásánál dolgozott.

A vezetőedző mellett hét, közte több rutinos játékos is távozott, nem mindenki önszántából.

– Huszák Géza távozását követően Német Gyulára esett a választásunk – kezdte dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke. – Gyula jászberényi fiú, előbb játékosunk, majd edzőnk is volt, bízunk benne, egy fiatal agilis trénerről van szó. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen hét meghatározó futballista is távozott sorainkból.

– Ezzel együtt közel ötven góllal lettünk szegényebbek. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy három rutinos ember, Miski Zoltán, Sándor István és Lakatos Zoltán nálunk maradt, közéjük építjük a jövő csapatát.

Az elnök beszélt arról is, hogy három éves programban gondolkodnak, az első évadban az első nyolcban akarnak végezni, szerintük ez a realitás. Ha benne lesznek az az első ötben, az már a jó szereplés kategóriájába fog tartozni.

– A megmaradt játékosaink mellé fiatal, agilis futballisták érkeztek, idő és türelem kell, hogy beépüljenek csapatunkba. Épp ezért nem akarunk irreális elvárásokat szabni a csapat elé. Azt azonban elvárjuk, hogy jó közösséget alkossanak, mindegyik meccsen hajtsanak, szívüket, lelküket tegyék ki a pályára. Nem lesz könnyű dolgunk, mert sűrű az élmezőny. A vasárnapi szezonnyitón épp a bajnokesélyes, füzesgyarmati együttest fogadjuk, de bízom a csapatban, a jó rajtban.

Távozók és érkezők a JFC-nél

Távozott:

Hevesi-Tóth Tamás (Tiszaföldvár),Farkas János (Ausztria), Birtalan János, Herczeg László (mindkettő ESMTK),Svedyuk Alex (Nyíregyháza), Albert Ádám (Dorog), Bálint Artúr (befejezte)

Érkezett:

Gresó Mátyás (Eger), Pálinkás Gergő (Nyírbátor), Csutorka Márk (Illés Akadémia), Király Olivér (Honvéd-MFA), Balogh Bálint (Pénzügyőr), Nagy Szabolcs (Jászfényszaru), Lakatos Gergő (Kaposvár), Penczner Vilmos, Szabó Ádám (mindkettő saját utánpótlásból)