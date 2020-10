Hazai pályán szerezte meg idei ötödik győzelmét a Jászjákóhalma

A papírforma-eredmények mellett néhány meglepetés is született a megyei harmadosztályú bajnokság hetedik fordulójában.

Az egyik legváratlanabb eredmény egyértelműen Nagyivánban alakult ki. Az éllovashoz a Szolnok Fanatic látogatott, amely az emberelőnyét is kihasználva hátrányból fordított, és nyert végül 4–2-re. A Fanatic pedig ezzel zsinórban harmadik győzelmét aratta, és feljött a kilencedik helyre. Emellett talán arra is kevesen számítottak, hogy a Kétpó ilyen simán elintézi a Cibakházát, mivel az 1–1-es félidő után végül 7–2-re nyertek a hazaiak – Fehér László hat góljának is köszönhetően.

A Jászalsószentgyörgy a Kunmadaras, a Bánhalma a Jászdózsa, a Tiszaszőlős pedig a Tiszasas csapata ellen hozta a kötelezőt, a Berekfürdő viszont nagyon simán, 5–1-re kikapott Kőtelken – bár itt nem is igazán a vereség ténye, hanem a mértéke a meglepő. A Jászjákóhalma pedig otthon tartotta a három pontot a Tiszaföldvár II. együttese ellen, és a 3–1-es győzelemmel meg is előzte vetélytársát a tabellán.

Eredmények

Kunmadaras–Jászalsószentgyörgy 1–5 (1–2)

Gólszerzők: Fábián S. (16.), ill. Gazsi (18. – tizenegyesből), Fogler (31.), Fajka (63.), Koczka Á. (86.), Szabó V. (90. – öngól).

Kiállítva: Balajti T. (62. – Kunmadaras).

Tiszasas–Tiszaszőlős 1–4 (1–3)

Gólszerzők: Árvai (24.), ill. Baga 3 (11., 14., 52.), Fehér F. (35.).

Bánhalma–Jászdózsa 1–0 (1–0)

Gólszerző: Végh J. (16.).

Kétpó–Cibakháza 7–2 (1–1)

Gólszerzők: Fehér L. 6 (23., 51., 56., 68., 75., 85.), Tóth Z. (78.), ill. Burka (10.), Zombor (53.).

Jászjákóhalma–Tiszaföldvár II. 3–1 (1–0)

Gólszerzők: Kaszab 2 (32., 74.), Tóth F. (68.), ill. Vereb Cs. (77.).

Kőtelek–Berekfürdő 5–1 (2–0)

Gólszerzők: Szőke N. (6. – öngól), Barta R. 2 (9., 78.), Gólya 2 (47., 60.), ill. Szőke N. (57.).

Kiállítva: Pékó Imre (60. – Berekfürdő).

Nagyiván–Szolnok Fa­na­tic 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Kecskeméti (42.), Pékó I. Iván (51.), ill. Molnár S. (45.), Rideg (60.), Rimó­czi (84.), Fekete D. (85.).

Kiállítva: Pékó I. Iván (71. – Nagyiván).