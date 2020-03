Háziversenyt és övvizsgát tartott Jászfényszarun az Y Akadémia

Mozgalmas időszakot él a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia csapata. A sihan Furkó Kálmán branchéhez tartozó kjokusinkarate-egyesület sportolói a magyar bajnokság után háziversenyen mérték össze tudásukat, majd pár nappal később a Jásztelken karatézó gyerekek számára egy különleges övvizsgát tartott szenszei Agócs Tibor. Ezeken a programokon összességében több száz fiatal vett részt és töltötte az idejét tudatos mozgással.

A napokban Jászfényszarun találkoztak a Yakuzák SE/Y Akadémia tagjai. Most tartották az egyesület valamennyi karatésa számára azt a hagyományos háziversenyt, melynek keretében valamennyi Y-os dódzsó megmozdult, és tagsági találkozót is tartottak. Az tudni kell, hogy a jászberényi Y Ház mellett Nagykátán, Tápiószelén, Jászboldogházán, Jászfényszarun és Jásztelken is tréningeznek a karatékák.

A háziversenynek ezúttal is a jászfényszarui művelődési ház adott otthont, szenpai Fülöp Roland, a Yakuzák SE egykori kiváló versenyzőjének, a fényszarui dódzsó vezetőedzőjének koordinálásával. A háziverseny megnyitóján nagy taps köszöntötte Kerekes Rékát és Móczó Milánt, a két magyar bajnoki ezüstérmest, akik kisgyermekkorukban kopogtattak be Agócs Tiborhoz, hogy edzeni szeretnének, s ma már ott vannak a magyar és európai felnőtt­mezőny legjobbjai között. Réka és Milán példaképként álltak most a viadal résztvevői és közönsége előtt, azokon a tatamikon, ahol néhány éve még ők maguk is küzdöttek saját klubtársaikkal.

Az eseményen rendre a Yakuzák SE gyermek és serdülő tagjai lépnek küzdőtérre. A küzdelmek ezúttal knock down szabályok szerint kerültek megrendezésre, kivételt képzett a legkisebbek „csipesz” küzdelme. A sorsolást szenszei Agócs Zsófia, kétszeres Európa-bajnok végezte, majd következtek a küzdelmek, rendkívül nagy számban, hangsúlyozottan a gyakorlás szellemében. A bírók is az egyesület tagságából, elsősorban a felnőttek közül kerültek ki. A vezetőbíró szenszei Tóth Ivett (3. dan), ugyancsak kétszeres kontinensbajnok volt. Minden résztvevő oklevelet és aranyérmet kapott.

Kiemelt célja volt a Yakuzák idei háziversenyének egy jótékonysági akció is. Azt tudni kell, hogy együttműködésben a tankerülettel, Agócs Tibor másfél éve hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek számára tart karateoktatást a jásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Mindemellett összefogott az egyesület tagsága (immár második alkalommal), a gyerekeknek gyűjtöttek ruházatot. A jó minőségű használt ruhákat és cipőket a napokban adták át, ekkor tartották meg a jásztelki gyerekek számára életük első övvizsgáját. Mindannyian nagyon élvezték és meghatottan vették át tagsági könyvüket (budó pass), benne a sikeres vizsgáról szóló igazolással. Az adományok mellett terített asztal is várta a gyerekeket az egyik jánoshidai pékség jóvoltából. Birinyi János intézményvezető is nagy elismeréssel nyilatkozott az Y Akadémia segítségéről és a magas színvonalú szakmai munkáról.