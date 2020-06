Herczeg és Nózsi a két dekakirály Újszászon

A két győztes 134-134 rúgással nyerte meg a dekázó versenyt.

Befejeződött a Lábtoll-labdázz otthon! akció, amelynek keretében világbajnoki bronzérmesek Farkas Lilla, Herczeg Gábor és Tóth Gábor válogatott versenyzők tizenhat edzést tartottak a Facebook-on.

Igyekeztek érdekes és rendhagyó tréningeket tartani. Kis helyen, lakásban és szabadtéren egyedül is kivitelezhető bemelegítő, erősítő és ügyességfejlesztő gyakorlatokat mutattak be. Házilag elkészíthető labdákkal és egyéb rúgható eszközökkel – WC-papír-guriga, teafilter, gyufásdoboz, üdítős doboz – is gyakorlatoztak.

Befejeződött a Magyar Lábtoll-labda Szövetség Ki tud többet dekázni egy perc alatt? versenye is, amelyben 1×1 méteres négyzetben kellett dekázni. A beküldött videók alapján a férfiaknál Herczeg Gábor és Nózsi Péter (mindkettő Újszászi VVSE) az abszolút győztes, holtversenyben 134–134 rúgással.

Eredmények

SZENIOROK: 1. Tóth Gábor 111, 2. Lakatos Zoltán 108, 3. Berkó Sándor 99.

FELNŐTT FÉRFIAK: 1. Herczeg Gábor és Nózsi Péter 134–134, 3. Csák Dávid 133, 4. Baláti Márton 129, … 6. Takács Zoltán 96, 7. Ráski Lajos 82.

FELNŐTT NŐK: 1. Kapás Ágnes 124, 2. Farkas Lilla 122, … 4. Kovács Evelin.

IFJÚSÁGI FIÚK: 1. Kanalas Márió 116, 2. Kovács Márton 104.

SERDÜLŐ FIÚK: 2. Kulcsár Zalán 108, … 5. Jónás Károly 78.

GYERMEK LÁNYOK: …2. Dániel Petra 39.