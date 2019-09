Hiába hajrázott, mégis kikapott a Jászberény

A bajnoki rajton a Jászberény azt a soproni gárdát fogadta, amelynek soraiban az Damier Pitts is szerepel, aki tavaly a jászsági csapat egyik húzóembere, és nem mellesleg közönség kedvenc is volt. Nos, az amerikai irányító ezúttal is kitett magáért, 29 pontot dobott egykori csapata, a JKSE kosarába.

A vendéglátók rosszul kezdték a mérkőzést, nem sikerültek a dobásiak, míg a soproniak éltek a lehetőséggel, és a nagyszünetig 16 pontos előnyt építettek. A második félidőben felzárkózott a hazai alakulat, sőt a záró negyedben Phillip Miller duplájával át is vette a vezetést, a hajrában azonban higgadtan játszó vendégek megnyerték az összecsapást. – Tudtam, hogy nagyon harcos csapatunk van, és szükség is volt a küzdeni tudásunkra is ahhoz, hogy nyerni tudjunk – mondta Pitts a lefújás után. – Nagyon jó érzés volt Jászberénybe visszatérni, találkozni az edzőkkel, a volt játékostársakkal és a szurkolókkal. A JKSE legjobbja, Aleksza Brbaklics azt mondta: – Mi a harmadik negyedben megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és ezt a játékot kell folytatnunk a következőkben. JÁSZBERÉNYI KSE–SOPRON KC 66–76

(18–26, 7–15, 20–8, 21–27)

Belvárosi Játékcsarnok, 650 néző. Vezette: Praksch, Söjtöry, Pozsonyi. JÁSZBERÉNY: Staten 15, REED 12/6, Mészáros M., ALEKSZANDROV 15/9, Pantelics 8. Csere: BRBAKLICS 14, Ruják B., Peringer, Miller 2. Edző: Nikola Lazics. SOPRON: PITTS 29/6, THOMPSON 10, Supola 8, Rivers 5, CARTER 15. Csere: Jones 7/3, Molnár Marcell, Takács 2, Werner, Fazekas. Edző: Sabáli Balázs. Nikola Lazics: – Egy félidőnyi előnyt adtunk a Sopronnak, és csak a harmadik negyedben kezdtünk el úgy játszani, ahogy már a találkozó elejétől kellett volna. Amikor pedig fordítottunk, buta hibákat követtünk el. Sabáli Balázs, az nos.hu-nak: – Nehéz meccs volt, az első félidő után játékosaim azt hitték, hogy megvan a győzelem, a nagyszünet után sokkal lassabban és puhábban kezdtünk el játszani, így a Jászberény visszajött a mérkőzésbe. A hajrában bárki nyerhetett volna, szerencsére nekünk sikerültek jobban a dobásaink. További eredmények: Olajbányász–Alba Fehérvár 80-100, Körmend–Oroszlány 84-63, DEAC–Kaposvár 81-79, Atomerőmű SE–Kecskemét 90-84, PVSK–Szeged 103-73, a Falco–ZTE meccset október 9-én rendezik.