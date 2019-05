Immár csak egy pont a Szolnoki MÁV előnye a Jászberény előtt

Az NB III. Keleti csoportjának 28. fordulójában a listavezető Szolnoki MÁV FC csak döntetlenre volt képes a Cigánd ellen, viszont a Jászberény emberhátrányban is simán nyert a Nyírbátor otthonában.

Jól alakultak a dolgok szolnoki szempontból, hiszen a 31. percben Simon Attila szép mozdulattal átemelte a kimozduló Miront, így vezetéshez jutottak a hazaiak. Többet birtokolta a labdát a Cigánd, de komoly helyzetig egyszer sem jutott el, majd a 67. percben Annus Árpád eldönthette volna a találkozót, de ziccerét a vendégek kapusa bravúrral védte.

Aztán a hajrában jött a csattanó, Fodor András felívelt labdáját Molnár-Farkas Tamás nem tudta elütni, így Kovács Gergő a kapuba fejelt. Még Papp Szilárd fejesével kiharcolhatta volna a győzelmet a MÁV, de a védő nem talált célt, így maradt az 1–1, amellyel a szolnokiak előnye egy pontra csökkent a Jászberény előtt.

Szolnoki MÁV FC – Cigánd 1–1 (1–0)

Tiszaligeti Stadion, 600 néző. Vezette: Dobai (Belicza, Bereczki).

Szolnok: Molnár-Farkas – Karacs, Papp Sz., Horgosi, Kotula M. – Tóth B. (Nagy O., 77.), TISZA, Földi M. (Kovács L., 84.) – Annus, SIMON A., Laczkó (Kun, 64.). Edző: Csábi József.

Cigánd: MIRON – Kovács G., Sulák, Lukác, Varga K. – Baksa, ZANKO – Kelemen G., Fodor A., Angyal (Bodnáruk, 84.) – Belényesi (Velici, 71.). Szakmai igazgató: Gyarmati András.

Gólszerzők: Simon A. (31.), ill. Kovács G. (92.).

Csábi József: – Ahogyan az elmúlt hetekben az ellenfeleink, úgy a Cigánd is kettőzött erőbedobással futballozott ellenünk. 1–0 után el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de kihagytuk a ziccereket, ami megbosszulta magát. Továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk, de a ma mutatott játéknál több kell a következő két hétben.

Terjék Sándor technikai vezető: – A Szolnok jól kezdett, és dominált az első félidőben, a második játékrészre feljavultunk, és a végén góllal koronáztuk meg a teljesítményünket.

Albert Ádám fejesével a huszadik percben előnyhöz jutott a Berény, azonban öt perccel később a csapat hálóőrét, Menczeles Ivánt kiállították, miután elütötte a hazaiak csatárát a büntetőterületen kívül.

Ez azonban nem fogta meg a vendégeket, akik az első játékrész végén Farkas János, míg a második félidő elején Hevesi-Tóth Tamás góljával bebiztosították győzelmüket, így már csak egy pont a hátrányuk a Szolnok mögött.

Nyírbátor – Jászberényi FC 0–3 (0–2)

Nyírbátor, 200 néző. Vezette: Rúsz (Köteles, Katona).

Nyírbátor: Vasas – Mácsik (Sárosi, 60.), Szegedi, Müller, Vámos, Pálinkás, Molnár L. (Kovács E., 87.), Benkő, Boros D., Bagi, Terdik. Edző: Szilágyi Krisztián.

JFC: Menczeles – Szemere, Szanyi, Hevesi-Tóth, Süttő – Ilkovics (Szabó T., 86.), Lakatos – Herczeg (Juhász T., 26.), Sándor I., Albert – Farkas J. (Svedyuk, 75.). Edző: Huszák Géza.

Gólszerzők: Albert (20.), Farkas J. (38.), Hevesi-Tóth (51.).

Kiállítva: Menczeles (26.).

Huszák Géza: – Jól kezdtünk, a vezetést is megszereztük, majd a kiállítás után szerencsére nem estünk össze, és stabilak maradtunk. Volt egy-két lehetősége a Nyírbátornak is, de igazán nem tudták feltörni a védelmünket. Továbbra is a Szolnok kezében van a sorsa, de mindent megteszünk, hétvégén fontos mérkőzés jön.

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. Szolnoki MÁV 18 5 5 57–31 59

2. Jászberény 19 1 8 69–30 58

3. ESMTK 17 6 5 46–25 57

4. Füzesgyarmat 16 4 8 57–28 52

5. Putnok 15 3 10 48–43 48

6. Sényő 14 6 8 53–41 48

7. Nyírbátor 13 5 10 37–37 44

8. DEAC 13 4 11 50–50 43

9. Tiszaújváros 12 6 10 47–35 42

10. Eger 10 5 13 33–40 35

11. Gyöngyös 8 5 15 39–48 29

12. DVTK II. 8 3 17 31–56 27

13. Tállya 7 5 16 25–44 26

14. Sajóbábony 7 3 18 28–60 24

15. SBTC 6 5 17 27–58 23

16. Cigánd 6 4 18 29–50 22

További eredmények: DVTK II.–ESMTK 0–4, DEAC–Tállya 3–1, Sényő–Tiszaújváros 2–0, Gyöngyös–Putnok 1–2, Füzesgyarmat–SBTC 4–1, Eger–Sajóbábony 2–1.