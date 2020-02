Ismét kikapott a Szolnoki Olajbányász

Újabb fájó vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Olajbányász, ezúttal a ZTE csapata távozott győztesen a Tiszaligetből.

Akárcsak az NBA-ben, a magyar bajnokságban, az Olajbányász–ZTE meccs előtt is megemlékeztek a múlt hétvégén elhunyt amerikai legendáról, Kobe Bryantről.

Nem a legjobb előjelekkel készülődött a szolnoki együttes, ugyanis, Darwin Davis mellett Juhos Levente betegség, míg T.J. Price idegbecsípődés miatt esett ki a sorból. Andre Jones pedig húzódással a combjában vállalta a fellépést. A vendégoldalon pedig a meccs napján betegedett le, az irányító Justin Bibbins.

Jones kezdte meg a kosárgyártást, a zalaiak sem voltak rest Dirk Williams triplázott, majd Andriy Agafonov feltett egy duplát a palánk alól. Hamar hét pontos előnyhöz jutott a ZTE, 4–11-es állást követően időt kért, Gasper Potocnik edzőek. Dakarai Tucker triplájával és Marjan Cakarun dupláival gyorsan utolérte ellenfelét az Olaj.

A folytatásban már felváltva potyogtak pontok, közben a vendégkispadnál Ante Nazor vezetőedző próbált kommunikálni Williamsszel, az amerikai játékos azonban rá sem hederített a trénerére, aki azonnal az öltözőbe küldte a játékost. A folytatásban mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok is, közülük Rudner Gábor két triplát is elsüllyesztett a vendégkosárban. Továbbra is egymás nyomában loholtak a felek, a félidő végét jelző dudaszónál 39–39 állt az eredményjelzőn.

A fordulást követően jobban és okosabban játszott vendéglátójánál a ZTE. A mienknél Jones, Tucker és Cakarun kivételével többiek mélyen tudásuk alatt teljesítettek. Különösen feltűnő volt, hogy a több élcsapatot is megjárt rutinos, Tóth Norbert mennyire nem találta a helyét a pályán. Harcolt küzdött a hazai gárda, de amint felzárkóztak sorra érkeztek a vendégválaszok. A záró felvonás 56–63-as állásról indult. Kevés játékot, ellenben sok szabálytalanság láthatott az erősen foghíjas lelátó népe. A játékosok, edzők sokat perlekedtek a bíró trióval. Mindezekért előbb Nazor edző kapott technikait a kispadnál, majd a 32. percben a reklamáló Kovács Pétert kiállította a szintén nem a csúcsformáját nyújtó Nyilas István játékvezető.

Az Olaj tovább sem tudta befogni riválisát, mert sok labdát eladtak és büntetőket hibáztak a játékosok. Bő másfél perccel a vége előtt Cakarun pöcizését követően 70-72-re jött fel az Olaj. Az ellentámadásból azonban Gulyás Milán könnyű kosarat dobott. Majd Cakarun adta el a labdát a vendégpalánk alatt, Nemanja Krsztics pedig sportszerűtlen hiba árán állította meg az ellentámadást. Innentől nem volt kétséges, hogy a a vendégek nyerik meg az összecsapást,, 73–78.

A szolnoki csapat legutóbbi öt találkozójából négyet is elveszített, a zalaiak viszont az edzőváltás óta sorozatban háromszor is nyertek.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ – ZALAKERÁMIA ZTE KK 73–78 (20–21, 19–18, 17–24, 17–15)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1000 néző. V: Győrffy, Farkas G., Nyilas

SZOLNOK: Frank, Jones 9, TUCKER 25/12, Krsztics 3, CAKARUN 20. Csere: Kovács P. 5/3, Tóth N. 3, Pallai, Rudner 8/6, Taiwo, Csák. Edző: Gasper Potocnik

ZTE: JOHNSON 20/6, Williams 3/3, Djurics 8/3, Szabó Zs. 7, AGAFONOV 18. Csere: Kovács K., Doktor 2, Gulyás M. 7, SIMON K. 13/3, Bagó. Edző: Ante Nazor

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–7. 8. p.: 16–15. 14. p.: 28–28. 18. p.: 37–37. 24. p.: 45–49. 28. p.: 55–61. 34. p.: 64–68. 37. p.: 68–72. 39. p.: 70–72

Kipontozódott: Bagó (33. p.), Szabó Zs. (35. p.)

Kiállítva:Kovács P. (32. p.)

Gasper Potocnik: – Igazi csapatmunkával győzött a Zalaegerszeg, ezért minden elismerés megilleti. Velünk ellentétben sok energiával játszott a rivális, mi rengeteget hibáztunk, ezt bizonyítja a huszonhárom eladott labdánk. Nehéz helyzetben vagyunk, de együtt kell megtalálnunk a gödörből kivezető utat.

Ante Nazor: – Elismerésem a csapatunknak, amely férfias küzdelemben, óriási akarattal nyerte meg a mérkőzést. Sok hibára késztettük ellenfelünket, ez volt győzelmünk egyik kulcsa, de még nagyon sok munka vár ránk.

Nyert a Jászberény, kikapott a Falco és a Körmend is

Körmend–PVSK 79–80 (!), Jászberény–Szeged 81–75, Oroszlány–Falco 87–84 (!), Sopron–Kaposvár 101–96, Alba Fehérvár–Kecskemét 84–87 (!)