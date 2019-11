Ismét nyerni tudott hazai pályán az Olajbányász

A Szolnoki Olajbányász szombat este a Sopron ellen feledtethette el az oroszlányi vereséget.

Jól is rajtolt a hazai csapat, az első negyedben magabiztosan tartotta a tíz pont feletti különbséget.

A második játékrész a vendégeké lett, ám félidőben így is 41–36-ra ment az Olaj. Megijedni a harmadik negyedben lehetett, mivel a 24. percre kiegyenlített a Sopron, ám Dragan Alekszics időkérése után újra magához tért a Szolnok, és visszaépítette az előnyét.

Az utolsó negyedben a lila mezes vendégek még egyszer meg tudták közelíteni az Olajbányászt, az utolsó három percre viszont elfáradt a Sopron, amit a hazaiak ki is használtak, így végül 84–70-re győzni tudtak.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SOPRON KC 84–70

(27–16, 14–20, 26–18, 17–16)

Szolnok, 1100 néző. Vezette: Benczur, Söjtöry, Vida.

SZOLNOK: SMITH 15/3, TUCKER 22/12, Rudner 5/3, Krsztics 5/3, MORANT 6. Csere: Juhos 4/3, Kovács P., Tóth N. 6, A. JONES 21/9. Edző: Dragan Alekszics.

SOPRON: RIVERS 21/9, THOMPSON 18/3, Supola 5/3, Takács N. 6/6, CARTER 10. Csere: C. Jones 4, Molnár M. 6. Edző: Bors Miklós.

Az eredmény alakulása:

4. perc: 9–2. 9. p.: 25–11. 14. p.: 33–25. 18. p.: 40–31. 24. p.: 47–47. 26. p.: 57–47. 31. p.: 70–57. 36. p.: 72–66. 39. p.: 79–68.

Dragan Alekszics: – Az volt a célunk, hogy kifárasszuk az ellenfelet, ezért is kezdeményeztünk annyi testi kontaktust, és végül be is vált a tervünk. Viszont az továbbra is probléma, hogy csupán húsz percen át tudunk magas színvonalon játszani, így hiába vagyunk előnyben, az gyakran elolvad. Nem szabad kiengednünk a vezetést a kezünkből.

Bors Miklós: – Szerettük volna összekovácsolni a csapatot, szeretném, hogy mindenki átérezze, nemcsak a jó dolgok, hanem a hibák is közösek. Harminchét percen át jól tartottuk magunkat, azután viszont elfáradtunk.

További eredmények: Atomerőmű–Oroszlány 89–85, DEAC–Kecskemét 73–57, Körmend–Alba Fehérvár 94–80, Zalaegerszeg–Szedeák 106–99, Pécs–Kaposvár 82–99.