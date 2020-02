Ismét remekeltek a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia fiataljai

Bemutatkozásképpen ezüstérmet szerzett a jászberényi Yakuzák SE/Y Akadémia két 18 éves versenyzője a kjokusin karate felnőtt­mezőnyében.

Az Y Házból Móczó Milán (–75 kg) és Kerekes Réka (+65 kg) indultak a knock down karate magyar bajnokságán, és mindketten második helyen végeztek. Ezzel egyetemben mindketten kvalifikálták magukat a felnőtt Európa-bajnokságra, amit április elején rendeznek Grúziában. A sportág idei magyar bajnokságát szombaton rendezték Budapesten, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol az összes honi kjokusinkarate-szervezet képviseltette magát.

Szenszei Agócs Tibor fiatal tanítványait már nem újoncként üdvözölték a felnőtt­mezőnyben, hiszen az Y Akadémián történő folyamatmenedzselés eredményeként az Y Ház kiemelt versenyzői már túl vannak sok-sok nemzetközi versenyen, és ezek során belekóstoltak egyszer-egyszer a felnőttek világába is. Ráadásul mindezt úgy tették az elmúlt másfél évben, hogy a „nagyok” között is kivívták maguknak a tiszteletet. Ezeket az előzményeket megkoronázva sikerült Milánnak ezüstérmet kivívnia egy hónappal ezelőtt az antwerpeni full kontakt karate-Eb rendkívül erős mezőnyében, Rékának pedig a legjobb nyolc közé bejutnia úgy, hogy legyőzte például a franciák sokszoros bajnokát is.

A magyar bajnokság ezek után következett abban a már-már ikonikusnak számító létesítményben, ahol valamikor az edzőjük, Agócs Tibor is többször tatamira lépett, nagy csatákat vívva a 80 kg-os kategóriában. De az ugyancsak jászberényi Fülöp Roland és Simon Orsolya is szerzett már magyar bajnoki érmeket a katlanszerű lelátók között, az ezredforduló körül. Kerekes Réka és Móczó Milán így most a nagy elődjeik nyomdokaikba lépve meneteltek a dobogóig.

Réka először a győri Horváth Juliannát búcsúztatta könnyedén, majd a soproni Neuherz Szonja következett. A döntőben a nála két évvel idősebb nagykőrösi Tóth Csenge állta Réka útját. Sokáig kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, majd voltak Rékának nagyszerű pillanatai, azonban a hosszabbítást követően, öt perc után, lepontozva a jászberényi lány egy pillanatnyi megingását, a bírók Tóthot látták jobbnak. Kerekes Réka második helyével nagyon szép bemutatkozást tett hivatalosan is a felnőtt magyar mezőnyben.

Móczó Milán a legnépesebb súlycsoportban (–75 kg), a felső ágon kezdte meg a küzdelmeket, ahol egy felnőtt Eb-helyezett, korábbi junior Európa-bajnok, valamint tapasztalt felnőtt versenyző várta a mérkőzések során. Milán a balmazújvárosi Kelemen Mátét győzte le először, majd a nyírbátori Karczub Zalánt, aki volt már magyar bajnok és Eb-harmadik helyezett is eggyel alacsonyabb súlycsoportban. A döntőbe jutásért a kapuvári Pantelics Bencét is meg tudta verni az Y-os fiú, a döntőre azonban a három győzelem után bokasérülése miatt visszalépett a küzdelmektől.

Edzőjével együtt azért jutottak erre a döntésre, mert túlságosan közel van a grúziai Eb ahhoz, hogy kockáztassanak egy súlyosabb, hosszan gyógyuló sérülést. A döntőben egyébként korábbi klubtársa, az Y-ban több éven át nevelkedett Fekete Farkas (Victory) lett volna az ellenfele, aki így ismét magyar bajnok lett, Móczó Milán pedig a második helyen végzett.