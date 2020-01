Izgalmas meccset hozott a Bejgli Kupa döntője

Ezúttal tizenöt együttes nevezett a már hagyománynak számító újszászi teremlabdarúgó-tornára.

Hat év szünet után 2018-ban Zanócz Béla sikeresen újjászervezte a Bejgli Kupa elnevezésű teremfocitornát, amelyre akkor egy tucat csapat nevezett. A környék szinte minden településéről jöttek játékosok, sőt néhányan messzebbről is érkeztek.

A sikeren felbuzdulva a 2019. évi Bejgli Kupára még nagyobb volt az érdeklődés. Legutóbb már tizenöt együttes lépett pályára, karácsony második napján reggel héttől este hétig izgalmas és szórakoztató mérkőzéseket vívtak a csapatok. Nem kevesebb, mint tizenöt klub játékosai kergették a labdát. A csoportonkénti első kettő jutott a nyolcas, kieséses táblára, majd a negyeddöntő győztesei kvalifikálták magukat az elődöntőbe.

Eredmények

Elődöntők: Jómagunk–Címvédők 2–2 (hetesekkel 3–2), Keselyűk–Megye5 7–1

Bronzmérkőzés: Címvédők–Megye5 5–2

Döntő: Jómagunk–Keselyűk 2–1

Jómagunk: Sarkadi István, Rézsó Péter, Jánosik Sándor, Szabó Gábor, Berkó Attila, Veréb Dániel, Rédei Csaba, Sipos Zsolt, Tóth Nándor, Szentmiklósi Dániel, Draskóczi Péter.

Keselyűk: Nagy Sándor, Kaló Gábor, Antal Gábor, Donkó Krisztián, Major László, Tiger László, Konka Tamás, Rézsó Tamás, Lévai Norbert, Szűcs József, Szűcs Dénes, ifj. Konka Tamás.

A Jómagunk legénysége többségében jelenleg és korábban is Újszászon szereplő futballistákból állt, néhány vendégjátékossal kiegészülve. A rutinosabb focistákkal felálló Keselyűk alakulatának többsége is Újszászon focizott egykoron. A vendégek: Antal Gábor, Donkó Krisztián és Lévai Norbert korábban is játszottak már velük.

Izgalmas mérkőzést hozott a döntő. A Keselyűk szerezték meg a vezetést. A 4. percben Antal Gábor legurítását Konka Tamás vágta a hálóba (0–1). A 6. percben a szabadon hagyott Tóth Nándor félpályáról nagy lövéssel egyenlített (1–1). A 10. percben Sipos Zsolt elcsípett egy rossz kirúgást, és megszerezte a vezetést (2–1). A hátralévő tíz percben küzdöttek, birkóztak a csapatok, de gólt senki nem tudott lőni, így a Jómagunk gárdája nyerte a kupát, mellé a bejglit és a pezsgőt.