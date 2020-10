Izgalmas végjátékban nyert a Dózsa

A Szolnoki Dózsa csapata a második fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolt a BVSC ellen szerda este.

A BENU Magyar Kupában háromszor is összemérte erejét a két csapat, rendre a szolnokiak nyertek, de kétszer is szoros, kiélezett meccsen. Ezúttal is alaposan megszorongatta a Dózsát a fővárosi legénység. Szinte végig fej fej mellett haladtak a felek. A hajrá is óriási izgalmakat hozott, 12–12-es állást követően egy megkomponált emberelőnyös helyzet végén, Angyal Dániel révén ismét vezetést szerzett a szolnoki csapat. A vendégek is kaptak egy emberfórt, majd Kovács Péter ötméterest harcolt ki. Gyárfás Tamás büntetőjét azonban Bányai Márk hárította, ezzel ötödik bajnoki meccsét is megnyerte a Dózsa, és a tabella élére ugrott.

Jansik Dávid, a Dózsa válogatott bekkje pedig azt mondta:

– Nagyon köszönjük szurkolóinknak a buzdítást, sokat segítettek a győzelem kiharcolásában. Egy picit most fáradtabban mozogtunk, mint legutóbb, de a győzelem volt a legfontosabb, amit egy jó BVSC-vel szemben értünk el.

A fővárosiak játékosa, Nagy Márton azt nyilatkozta a lefújást követően:

– Büszke vagyok a csapatunkra a mérkőzésen nyújtott teljesítményünkre. Ez a meccs is bizonyította, hogy egyre közelebb vagyunk az élcsapatokhoz. Továbbra is ilyen szervezetten és fegyelmezetten kell játszanunk, mit tettük Szolnokon.

SZOLNOKI DÓZSA–BVSC-ZUGLÓ MKB-EUROLEASING 13–12 (3–4, 4–2, 2–2, 4–4)

Vízilabda Aréna, 150 néző. Vezette: Petik András, Fodor Raymund.

SZOLNOK: BÁNYAI – Kovács G., Pijetlovics, KONARIK 2, Jansik D. 1, FILIPOVICS 3, Nagy Á. 1. Csere: ANGYAL 4, Drasovics, Szeghalmi 1, Schmölcz 1, Dőry. Edző: Zsivko Gocics

BVSC: SZAKONYI – Mészáros Cs. 1, PÁSZTOR M. 3, Sugár 1, Ágh, Gyárfás T. 2, NAGY M. 2. Csere: Kovács P. 1, Csapó M. 1, Czigány K. 1, Irmes P., Batizi. Edző: Szűcs Levente

Gól – emberelőnyből: 9/3, ill. 11/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2

Kipontozódott: Sugár (25. p.), Drasovics (32. p.)

Zsivko Gocics: – Ellenfelünk nagyon megnehezítette a dolgunkat, ha bemegy a végén az ötös, akkor azt mondom, megérdemli a BVSC a döntetlent. Rendkívül sok energiát beletettünk az utóbbi hetekbe, és rengeteg meccset játszunk, miközben nem tudunk rendesen edzeni, így különösen nagy dicséret jár a fiúknak. Küzdenek, hajtanak, erre lesz majd szükség a szombati OSC elleni rangadón is.

Szűcs Levente: – Mindenki a legvégén kimaradó büntetővel foglalkozik, de a mérkőzés nem csak ebből állt. Sokkal több volt benne, úgy gondolom, nem is érdemeltünk vereséget. Az elején felőrölt bennünket a védekezés, de aztán felálltunk. Úgy éreztem, a harmadik negyedben lélektani fölényben voltunk, és hogy bennünk volt a gól, a Szolnokban viszont nem, aztán ez megfordult a végjátékban, amiből nem jöttünk ki jól.

A Szolnoki Dózsa csapata tehát szombaton 16.45-kor bajnoki rangadón egykori játékosuk, a Varga Dániel által irányított OSC-t fogadja a Vízilabda Arénában. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti majd. Azt tudni kell, hogy az ismert egészségügyi okok miatt, az OSC még csak egy bajnoki találkozót játszott, szerdán este 18–3-ra nyert a Tatabánya otthonában.