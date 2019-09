Jászárokszállás és Jászfényszaru csap össze

Két olyan csapat, a Jászárokszállás és a Jászfényszaru mérkőzik meg egymással, ahol egyaránt új edző ül nyár óta a kispadon.

Vasárnap, 15.30

Jászárokszállás (9.)–Jászfényszaru (11.)

Vezeti: Szénási Gábor (Bán János, Csíkos Roland).

Ennek következtében a két jászsági együttes talán jobban botladozik a szezon elején a vártnál, mivel az edzőknek nyilván időbe telik, míg a saját elképzeléseiket sikerrel tudják a pályára vinni, míg az új játékosok meg tudják mindezeket valósítani. A hazaiaknál Szabó Zoltán vette át a stafétabotot Szerdahelyi Gábortól, és az eddigi öt mérkőzésen a mérlege két győzelem és három vereség. A rajton 1–0-ra kikaptak Kisújszálláson, majd a Tószeg 2–1-re nyert az otthonukban.

Ezt két siker követte a Fegyvernek (2–0) és a Karcag (3–1) ellen, míg a Törökszentmiklós vendégeként nagy csatában maradtak alul 3–2-re. Az persze egyértelmű, hogy messze még a szezon vége, és bőven van lehetőség javítani, ráadásul az elveszített találkozók is a vállalható vereségek közé tartoznak.

A Jászfényszaru, amelyet Majzik Bertalan helyett immár Kemecsi László irányít, szintén hat pontot gyűjtött ez idáig, csupán rosszabb gólkülönbsége miatt áll két hellyel hátrébb, mint jászsági riválisa. Mindez amiatt is alakult így, mivel két csúnya vereség is becsúszott számukra, Tiszaföldváron 5–0-ra, Mezőtúron pedig 5–1-re kaptak ki, valamint a Szajol nyert náluk vendégként 2–0-ra.

Győzelmeiket a Kunhegyes (3–1) és a Jászkisér (3–0) ellen aratták, és ez esetben azért meg kell jegyezni, hogy két olyan egyletről beszélünk, amely még pont nélkül áll a bajnokságban. Ez biztosan másfajta mérkőzés lesz, viszont esélyesebbnek azért inkább a hazai gárda tűnik.

Mesterszemmel

Szabó Zoltán, a Jászárokszállás edzője: – Vannak hiányosságaink, mivel a nyáron vettem át a csapatot, így még nem álltunk teljesen össze, és sérülések is nehezítik a dolgunkat. Egészséges rivalizálás folyik a két együttes között, ráadásul sok volt csapattárs futballozik a gárdákban, így a játékosok jól ismerik egymást. Presztízsértékű ez a találkozó, de a lényeg, hogy egy jó mérkőzést játsszunk, remek hangulatban. A célunk, hogy mindenképp az első öt hely egyikén végezzünk, ehhez pedig győznünk kellene a hétvégén.

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Mivel a nyáron érkeztem a csapathoz, így a játékosoknak is meg kell még ismerniük engem, illetve nekem is meg kell ismernem őket. Más felfogást képviselek, más edzésmódszereim vannak, ezért is még az összeszokás fázisánál tartunk, de az is hozzátartozik, hogy nem mindenki hozzáállásával vagyok elégedett. Amilyen formában vagyunk jelenleg, minden pontért meg kell küzdenünk. Mivel a két csapat játékosai jól ismerik egymást, tudom, hogy ez a mérkőzés más lesz, mint a többi, és úgy vélem, a helyezésektől függetlenül nincs igazi esélyese az összecsapásnak.

További párosítások

Szombat: Kisújszállás–Fegy­­ver­nek, Jánoshida–Karcag, Kunhegyes–Tiszaföldvár, 15.30

Vasárnap: Jászkisér–Újszász, 15.30

Szabadnapos: Tószeg

A Mezőtúr–Szajol mérkőzést jövő szerdán rendezik.

A bajnokság állása – Megyei I. o.

1. Tiszafüred 6 0 0 34–4 18

2. Törökszentmiklós 5 0 1 20–10 15

3. Újszász 3 1 0 8–3 10

4. Mezőtúr 2 2 1 14–8 8

5. Tószeg 2 1 2 12–9 7

6. Jánoshida 2 1 1 7–7 7

7. Karcag 2 1 2 14–15 7

8. Tiszaföldvár 2 0 2 12–8 6

9. Jászárokszállás 2 0 3 8–7 6

10. Szajol 2 0 2 5–6 6

11. Jászfényszaru 2 0 3 7–13 6

12. Kisújszállás 1 2 1 4–8 5

13. Fegyvernek 1 0 4 2–16 3

14. Kunhegyes 0 0 5 2–10 0

15. Jászkisér 0 0 5 0–25 0