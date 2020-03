Jászberényben véget vetettek a bajnoki szezonnak

A koronavírus okozta világjárvány miatt sok mindennel együtt megbénult a sportélet is. Hazánk sem kivétel ez alól, a szakszövetségek némelyike, mint a jégkorongozóké és a kosárlabdázóké, befejezettnek tekinti az évadot, mások egyelőre felfüggesztették a bajnokságot.

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) is a felfüggesztés mellett döntött, május 15-ig biztosan nem rendezhetnek mérkőzéseket. Azt azonban senki sem tudja megmondani, hogy másfél hónap múlva lehet-e folytatni, vagy le kell zárni a szezont.

A női Extraligában 18 fordulón jutottak túl a résztvevők, a Jászberény Volleyball Team hölgykoszorúja három győzelem mellett 15 vereséget könyvelhetett el ez idáig, amivel a hetedik helyen tanyázik a nyolc csapatot számláló mezőnyben. Makai Péter, az együttes vezetőedzője nem érti a szövetség álláspontját, hogy miért húzza-halasztja a döntést, befejezettnek kellene tekinteniük a bajnokságot.

– Szerintünk nem lesz folytatás, mert nincs mire készülni – mondta lapunknak a szakember.

– Vannak nálunk jóval tehetősebb klubok, amelyek látják a jövőt, és a kényszerszünet alatt is fizetik a játékosokat, mert tudják, hogy a következő évadban is számíthatnak rájuk. Ellenben mi mindegyik játékosunkkal szerződést bontottunk, számunkra véget ért a bajnoki szezon. Egyelőre képlékeny nálunk a jövő, tavaly májusban már nagyjából tudtuk, hogy kikből áll majd a csapatunk. Most csak annyi az elképzelésünk, hogy ősztől csak egy-két légiósunk legyen, mellettük fiatal magyar játékosokból álljon a keretünk. Ha azt nézzük, hogy az idén öt légióssal is csak az Extraliga végén tanyáztunk, nem lesz könnyű ütőképes csapatot összerakni.

Az elmúlt évadban a nyolcadik helyen zárt a pontvadászatban a jászberényi együttes, most a hetedik pozícióból várja a szövetség döntését a folytatásról, akár még előrelépésről is beszélhetünk.

– Azért a rájátszásban még lett volna lehetőségünk javítani – folytatta a szakember, akit még egyéves szerződés köt a klubhoz.

– Azt már soha nem tudjuk meg, hogy hol végeztünk volna. Most már csak abban reménykedünk, hogy ősztől is lesz extraligás csapata Jászberénynek.