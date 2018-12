Jó a hangulat a fiatal röpis lányoknál

Az U13-as korosztályban az ország legjobb csapatai között tartják számon a Szolnok Sportcentrum SI leányröplabda-szakosztályát. A sikerekről és a növekvő létszám hátteréről Kiss Éva vezetőedző számolt be.

A tizenkét–tizenhárom éveseknél szerepeltek a legjobban a szolnoki röplabdás lányok az idei országos döntőkön, hiszen Elbakour Bernard André irányításával negyedikek lettek.

Egyrészt nagyon sok tehetséges kislány játszott abban a csapatban, akik szép jövő előtt állnak. Másrészt André hétről hétre versenyeztette a csapatot, különféle tornákra jártak és a bajnokságban is egyre több rutint szereztek, aminek meg is lett az eredménye a tavaszi sorsdöntő meccseken.

Sajnos a szakember nyáron a jászberényi csapathoz távozott, és egyelőre még nem sikerült őt pótolniuk. Átmenetileg Kiss Éva vette át az ő csapatait, amelyekkel november közepén Szegeden vettek részt egy tornán, ami remekül sikerült, hiszen a gyermekcsapat második helyen végzett, olyan nagynevű egyesületeket megelőzve, mint a Békéscsaba, az Újpest vagy éppen a Vasas.

Az előző idényhez visszakanyarodva, a gyermek, a serdülő és az ifi korosztályokban a középmezőnyhöz tartoztak, de az U15-ösöknél összejött a tizenhatba jutás, végül tizenötödikek lettek.

Az élmezőnyt rendre a Békéscsaba, a Vasas, az Újpest, a Kecskemét és a Nyíregyháza alkotják, akikkel nem könnyű felvenni a versenyt, hiszen a körülményeket, az edzők számát tekintve is kiemelkednek.

Kiss Éva megjegyezte, hogy egyre több a rivális és a színvonal is évről évre emelkedik. A gyermek korcsoportban tavaly rekordnak számított, hogy negyvenkét csapat indult, de ezt messze felülmúlóan ezúttal már hetvenegy (!) együttes szerepel a bajnokságban.

Ez a növekedés nagyban köszönhető annak, hogy a röplabda is bekerült a TAO-sportágak közé, ezáltal országszerte sokkal több a gyermek és az edző is a sportágban.

Ez a növekedés Szolnokon is megfigyelhető: az U17-es korosztályban olyan sok igazolt sportoló van, hogy két együttest is beneveztek a bajnokságba, az egyiket az első, míg a másikat a másodosztályba. Az egyes csapatban szereplő lányok az U19-es korcsoportban is megmérettetik magukat.

Mint azt a szakvezető elmondta, az iskolákkal nagyon jó a viszonyuk, a beiskolázás remekül működik. Sokan érkeznek a Kassai úti iskolából és a Fiumei útiból, ezek azok az intézmények, ahol a testnevelők röplabdás múlttal rendelkeznek, ezáltal kiváló alapokat kapnak a lányok. Ezenfelül a Szegőből, a Kőrösiből és Szandaszőlősről is nagy az érdeklődés a sportág iránt.

Azáltal, hogy a Vésői úti sportközpontot felújítják, több sportág képviselői is a város más-más tornacsarnokaiban tréningeznek, így a röplabdások kiszorultak a számukra addig állandónak számító termekből.

Az egykori Konstantin iskolában és a Varga Katalin Gimnáziumban zajlanak az edzések, minden korosztály számára heti három alkalommal, kivéve az U15-ösöket, akiknek két tornatermi és két kondicionáló edzés szerepel a programban.

