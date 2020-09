Jó és kemény meccsen nyert az Olajbányász a DEAC ellen

Jó kis előszezonbeli meccset játszott az Olajbányász a DEAC együttesével, amelynél hét ponttal bizonyult jobbnak kedd este a Ti­sza­ligetben.

Lázmérés és kézfertőtlenítés után az arcmaszk viselése kötelező volt minden egyes néző számára az Olaj első hazai tesztmeccsén. A rendező Olajbányász és a Sportcentrum munkatársai tudták a dolgukat, a szurkolók pedig partnerként viselkedtek, szinte senkit sem kellett figyelmeztetni a járványügyi szabályok betartására.

A piros-feketék szakmai igazgatója, Pór Péter azt mondta hírportálunknak, hogy soraikból Bojan Szubotics kisebb boka-, míg Kovács Péter vállsérülése miatt nem léphetett pályára a DEAC elleni gyakorlómeccsen.

Kemény, agresszív védekezéssel nyitottak a vendégek, ezért is kellett egy pár perc, mire a szolnoki gárda felvette a ritmust. Az első negyed végén aztán 13–17-es állást követően egy 11–0-s etappal magához ragadta a vezetést az Olaj. Különösen Roko Badzim remekelt, a horvát bedobó szórta a triplákat. A folytatásban is a hazaiak akarata érvényesült, Badzim mellett Angelo Warner és Pongó Máté is jól játszott, csapatuk a második negyed végére 11 pontos előny épített (48–37).

A térfélcsere után sem úgy álltak hozzá a játékosok, hogy ez csak egy edzőmeccs, kőkemény harc folyt a pályán, az Olaj azonban tartotta előnyét. A zárófelvonásban jelezte a DEAC, hogy nem szeretne veszíteni. Irányítójuk, Stefan Moody hátára vette az övéit, az amerikai légiós mellett Tóth Ádám is keményen dolgozott a palánkok alatt, a hajrára 67–64-re zárkóztak fel. A meccs végére azonban ismét összekapták magukat a szolnokiak, szurkolótáboruk fergeteges biztatásától kísérve, a Pongó Máté–Marjan Cakarun duó jó játékának is köszönhetően megnyerték a találkozót.

Szolnoki Olajbányász – DEAC 80–73 (24–17, 24–20, 17–15, 15–21)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Fodor A, Rácz Zs., Gál J.

SZOLNOK: War­ner 18/3, Badzim 19/18, Rud­ner 5/3, Zsíros 2, Ca­ka­run 12. Csere: Taiwo 2, Pon­gó M. 10/6, Pallai 3/3, Juhos 9/3. Vezetőedző: Gasper Po­toc­nik

DEAC: Moody 22/12, Kovács Á., Guyton 14/6, Drenovac 9/3, Tóth Á. 15. Csere: Polyák 8/3, Hines 3/3, Somogyi Á. 2, Molnár M., Molnár D. Vezetőedző: Kovács Adrián

Az Olajbányász csapata péntektől szombatig a Mor­gen Ferdinánd-emléktornán szerepel Pakson. Juhos Leventéék pénteken 19 órakor az Atomerőmű SE ellen játszanak majd, ezt megelőzően 16 órától rendezik az Alba Fehérvár–Kaposvár összecsapást. Az utóbbi csapat a Falco KC helyett ugrott be, mert a vasiak sérülésekre hivatkozva lemondták a részvételt. Szombaton 16 órakor az előző napi vesztesek a harmadik helyért, míg 18.30-kor a győztesek az első helyért találkoznak.