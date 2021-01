Jól érzik magukat a fiatalok a Szolnok Orcas HC együttesénél

A Szolnok Orcas Hockey Club csapatait láthatjuk az utánpótlás-bajnokságokban, az U8-tól az U14-es korosztályig. A klub vezetői egy nagyon jó közös­séget alakítottak ki, ami rendkívül fontos a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Erről (is) beszélgettünk dr. Buczkó István elnökkel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Amikor 2017 végén megalapítottuk a klubot, tíz olyan szenior jégkorongost hívtam, akik Szolnokon valamilyen módon kapcsolatba kerültek a sportággal – kezdte dr. Buczkó István.

– Azt mondtam nekik, hogy szeretnék egy utánpótlás-nevelő klubot létrehozni. Elsősorban a megfelelő szervezeti formát és struktúrát kellett létrehoznunk, hiszen ez létfontosságú egy klubnál. Én vagyok az alapítója, és boldog vagyok, hogy Papp Zoltán barátommal közösen sikerült ennek a szép sportnak az alapjait megteremteni itt, Szolnokon. Nagy öröm számunkra, hogy ma már közel ötven utánpótláskorú játékosunk van.

– Hányan dolgoznak a klubnál?

– Van egy hat főből álló menedzsmentünk, amely felelős a szakmai és pénzügyi program tervezéséért, a tao- és egyéb támogató források eléréséért, illetve intézi az utánpótlás-nevelési és -versenyzési ügyeket. Fontos a vezetőedző, Bálint Artúr szerepe, és vannak persze a speciális szereplők, mint a felszerelésintéző, a sportorvos. Emellett van két részállású edzőnk. Ezen túl szülőkből és szenior játékosokból álló önkénteseink vannak, akik tényleg mindenben segítenek bennünket.

– Hogyan történik a toborzás?

– Az egész csapat dinamikusan mozog, utazik edzésekre és versenyekre. Ezzel elérjük azokat az embereket, akiket igazán érdekel a jégkorong. Így valójában nem is kell toboroznunk, mivel elsősorban a szülők, akik érdeklődnek a sportág iránt, megkeresnek bennünket. Szinte szájról szájra terjed, hogy van egy jégkorongklub Szolnokon. Persze voltunk az elmúlt években több iskolában is, de azt látjuk, hogy a legsikeresebb toborzási csatorna a szülők közössége.

– Hogyan teljesítenek a különböző korosztályokban?

– Nincsenek csodák, tisztában vagyunk vele, hogy mi egy fiatal klub vagyunk. Jelenleg még jégpályával sem rendelkezünk, ezért hetente kétszer-háromszor utazunk edzeni Jászberénybe. A sportág vezetői figyelembe veszik, hogy kezdő vagy már haladó klubról van szó. Ennek megfelelően hozzák létre a kis versenycsoportokat. A velünk egy szinten lévő feltörekvő klubokkal versenyben vagyunk, különösen az U8 és U10-es korosztályokban. Az U12 és U14-es csapatainkkal a 3×3-as versenyszámban már továbbléptünk, hiszen az országos bajnokságban indulunk, és jól teljesítünk. Az U14-gyel a Keleti főcsoportban jelen pillanatban a másodikok vagyunk a DVTK mögött. Összességében tehát elégedettek lehetünk.

– Mi a legnagyobb hiánya az egyesületnek?

– Magyarországon gyakorlatilag már minden megyeszékhelyen van jégcsarnok vagy állandó jégfelület, kivéve kettőt, Salgótarjánt és Szolnokot. Nagyon fontos lenne, hogy nálunk is épüljön egy jégpálya. Szolnok testvérvárosával, Riihimäkivel is felvettük a kapcsolatot, ahol Finnország legnagyobb jégcsarnoképítő cége székel, amely egy gyakorló jégcsarnok tervét küldte meg számunkra. A finnek már régen rájöttek, hogy a jégcsarnok a 21. század egyik olyan tere, ahol gyakorlatilag ugyanazon a felszínen lehet iskolai testnevelésórát, szabadidős rendezvényeket, még akár jégdiszkót is tartani.

– Milyen céljaik vannak?

– A céljainkat ahhoz kell igazítanunk, hogy Szolnokon lesz-e valamikor jégpálya. Ha lesz, akkor úgy gondolom, van annak realitása, hogy egy nagyon jó utánpótlás-nevelésbe kezdjünk, természetesen helyi és környékbeli gyerekekre építve. A célunk természetesen az is, hogy minél magasabb szintű bajnokságokban tudjunk rendszeresen indulni. Jelen pillanatban három szintről beszélhetünk: A, B és C szint. Azt gondoljuk, ha lesz jégpályánk, akkor a következő tíz esztendőben el tudnánk jutni a B szintig. Nekünk nem az a legfőbb célunk, hogy profi jégkorong legyen Szolnokon a következő években, sokkal inkább az a fontos, hogy itteni és környékbeli gyermekekből alakítsunk össze utánpótláscsapatokat, amelynek tagjai később felnőttként a másodosztályban szerepelnének.