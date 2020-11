Karanténban készül a férfi válogatott

Ferencz Csaba után két másik játékos, Benke Szilárd és Váradi Benedek koronavírusos a tesztek alapján a szlovéniai Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar válogatottban. Ezért csapatunk karanténba kényszerült az Eb-selejtező helyszínén, Ljubljanában.

– Érdekesség, hogy mindhárom érintett már volt koronavírusos korábban, de már volt két „felszabadító” tesztjük, viszont most újra pozitívak lettek – mondta a BB1.hu honlapnak Téglássy György, nemzeti csapatunk orvosa.

– Minden bizonnyal ez már nem fertőző, már túl is vagyunk a karanténon, ami előírás volt. Meglátjuk, mi lesz a többi nap eredménye. Mindenki tünetmentes. Az előírásoknak megfelelően a küldöttség minden tagjának volt két negatív PCR-tesztje a kiutazás előtt, ám a példa azt mutatja, hogy a mostani időszakban a legnagyobb óvatosság és a védekezési szabályok betartása mellett is bárhol, bármikor megfertőződhet az ember, még ha nagyon vigyáz is magára.

Válogatottunkkal két Olaj-játékos, Pallai Tamás és Pongó Máté is készül az Eb-selejtezőkre. Szolnoki társaik szerdán tesztmeccsen a Sze­de­á­kot látták vendégül, végül 71–56-ra nyertek. Az Olaj szerdán jelentette be, hogy a Kaposvár elleni bajnoki meccsüket jövő csütörtökön 18 órakor rendezik.