Keszthelyi Luca a szolnoki atléta két versenyen is remekelt

Ismét nem unatkoztak a Szolnoki MÁV SE és a Szolnoki SC-SI atlétái, akik három versenyen is képviselték klubjaikat a hétvégén.

Keszthelyi Luca két viadalon is megmérettette magát. Az MTK nyílt magasugró versenyén 1,72 méteres eredményével a második helyig és egyéni csúcsig jutott, ráadásul megelőzte Krizsán Xéniát is, hétpróbázó olimpikonunkat. Luca az összetett országos bajnokságon is elindult, ahol az ifjúságiaknál megnyerte az ötpróbát, itt is megdöntve eddigi legjobbját. A sportiskolás atléta 60 méter gáton (2.), 800 méteres síkfutásban (4.), távolugrásban (1.) és súlylökésben (3.) is új saját rekordot ért el, egyedül magasugrásban (1.) maradt el két centiméterrel a szombaton felállított egyéni csúcsától.

A szolnoki versenyzők számára a harmadik hétvégi verseny a szövetség nyílt viadala volt, ahol Pázmándi Dominik 7,50 méterrel nyerni tudott távolugrásban, míg klubtársa, Nagy Milán ötödik lett. A hölgyeknél Knipfer Zsófia harmadik, míg Bali Zóra hatodik helyen zárt. Hajdú Lotti 60 méteren a második, 200 méteren pedig a hatodik helyen ért célba. Az előttünk álló hétvégén pedig már a fedett pályás ob-t rendezik meg a budapesti BOK-csarnokban, ahol szintén számíthatunk kiváló szolnoki eredményekre.

Eredmények

MTK nyílt fedett pályás magasugró verseny. Női magas­ugrás: …2. Keszthelyi Luca (1,72 m – egyéni csúcs).

MASZ nyílt fedett pályás verseny. Férfi távolugrás: 1. Pázmándi Dominik (7,50 m), …5. Nagy Milán (6,78 m). Női 60 méter: …2. Hajdú Lotti (7,77 mp). Női 200 méter: …6. Hajdú Lotti (25,70 mp). Női távolugrás: …3. Knipfer Zsófia (5,27 m), …6. Bali Zóra (5,26 m).

Felnőtt, junior és ifjúsági fedett pályás összetett bajnokság. Ifjúsági, leány ötpróba: 1. Keszthelyi Luca (3581 pont – egyéni csúcs), …6. Kocsis Anna (2935 pont – egyéni csúcs), …14. Juhász Anna (2353 pont – egyéni csúcs), …15. Kovács Léna (2286 pont – egyéni csúcs).