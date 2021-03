Keszthelyi Luca három számban is aranyérmet nyert

A hétvégén rendezték meg az U18-as és az U20-as atléták fedett pályás országos bajnokságát a budapesti BOK-csarnokban, ahol a szolnoki versenyzők is kitettek magukért, hiszen összesen hétszer állhattak dobogóra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A legkiemelkedőbb eredményeket Keszthelyi Luca szállította, aki három versenyszámban is aranyérmet nyert.

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola 16 éves atlétája magasugrásban, távolugrásban és hármasugrásban is a dobogó tetejére állhatott, ráadásul ebből kétszer is egyéni csúccsal, így az ob legeredményesebb versenyzője lett. Tehát úgy tűnik, kiváló formában van a fiatal hölgy, akire idén számos komoly megméretés vár még, hiszen már korábban kvalifikálta magát az észtországi U18-as és az olaszországi U20-as Európa-bajnokságra is, melyeket majd a nyáron rendeznek.

Kocsis Anna Lucát is ki kell emelni, hiszen ő is három számban szerzett érmet. A szintén 2004-es születésű atléta megjavítva saját rekordját, 60 méter gáton nyerni tudott, illetve 60 méteres síkfutásban is az élen végzett, míg 200 méteren a második helyen zárt. A dobogóra még a Szolnoki MÁV SE versenyzője, Rácz Luca állhatott fel a mieink közül, aki a junior súlylökők mezőnyében lett harmadik 12,92 méteres eredményével. Ki lehet jelenteni tehát, hogy ez a Lucák országos bajnoksága volt.

Eredmények:

Nők (junior)

Súlylökés: …3. Rácz Luca (MÁV SE) 12,92 m.

Férfiak (ifjúsági)

Távolugrás: …11. Szabó Dániel 597 cm.

Nők (ifjúsági)

60 méter: 1. Kocsis Anna Luca 7,73 mp, …9. Kovács Léna 8,17 mp (egyéni csúcs, továbbiakban: ecs), …27. Maródi Dorka 8,53 mp (ecs)

200 méter: …2. Kocsis Anna Luca 25,72 mp

60 méter gát: 1. Kocsis Anna Luca 8,71 mp (ecs), …8. Sipos Vivien 9.58 mp, …18. Kovács Léna 9,89 mp, 19. Juhász Anna 10,00 mp (ecs)

Magasugrás: 1. Keszthelyi Luca 175 cm.

Távolugrás: 1. Keszthelyi Luca 558 cm (ecs), …26. Juhász Anna 467 cm (ecs)

Hármasugrás: 1. Keszthelyi Luca 11,97 m (ecs), …14. Dzsubák Fanni 10,02 m (ecs)