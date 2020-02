Két ezüsttel tértek haza a bajnokságról a szolnoki atléták

Boros Bence és Pázmándi Dominik jóvoltából két ezüstérmet szereztek a szolnoki atléták a fedett pályás országos bajnokságon, a budapesti BOK-csarnokban.

A fiatal szolnoki távolugró, Pázmándi Dominik, aki tavaly negyedik volt az U20-as Eb-n, két héttel a bajnokság előtt hatalmas egyéni csúcsot ugrott. Bizakodva várta a fedett pályás bajnokságot, hogy riválisát, a ferencvárosi Szabó Lászlót letaszítsa a trónjáról. Sajnos nem sikerült a bravúr, 19 centivel alulmaradt riválisával szemben.

– Bízunk benne, a szabadtéri szezonra már jobb körülmények között készülhetünk, és Dominik meglepetést szerez majd a felnőttmezőnyben – mondta Ecseki Tibor, a Szolnoki MÁV SE vezetőedzője. – Másik távolugrónk, Nagy Milán formája is alakulóban van betegsége után, eredménye biztató a korosztályos ob előtt. A tavalyi 4×100 méteres bajnok váltó tagja, Ecseki Dániel, aki már edzőként is dolgozik, tanítványaival indult a bajnokságokon. Tanítványai felülmúlták, kiválóan teljesítettek, Boros Bence a második, míg Sipos János az ötödik helyen ért célba.

– A 200 méteres távon még jobban megmutatkoztak a felkészülési nehézségeinkből eredő hiányosságaink – folytatta a szakember. – Míg Boros Bence tavaly fedetten és szabadban is bajnok volt 200 méteren, most nem tudta megvédeni címét. Igaz, elszántan versenyezett, de a szűk kanyarok most még jobban hátráltatták egy igazán jó eredményben, így sajnos lecsúszott a dobogóról.

Míg az előző évben öt szolnoki hölgy futott a fináléban, most ketten, Hajdú Lotti és Knipfer Ágnes döntőztek. A mindössze 15 esztendős Keszthelyi Luca, a sportiskola fiatalja a múlt heti összetett bajnoki címe után kicsit fáradtan mozgott, magasugrásban a hetedik helyen zárt a felnőttmezőnyben. Hétvégén a korosztályos országos bajnokságon bizonyíthatja tehetségét.