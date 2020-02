Két Kenderesről induló fiatal labdarúgót is kölcsönadtak

A 22 éves Szerencsi Miklós az MTK játékosa, az ősszel négy másodosztályú bajnokin és két kupamérkőzésen jutott szóhoz, a tavaszt pedig az NB III. Közép-csoportjában szereplő Monor csapatában tölti.

A 20 éves Kovács Nikolasz a Honvéd futballistája, ősszel egy élvonalbeli találkozón pályára is lépett csereként, de többnyire Ajkán játszott kooperációs kölcsön keretein belül. Az NB II.-es klub most hivatalosan is kölcsönvette az idény végéig.