Két-két siker és vereség után ezúttal ikszelt a Berény

Az utolsó előtti edzőmérkőzését játszotta a Jászberényi FC, amely nem bírt a szintén harmadosztályú FC Dabassal.

Az augusztus 4-i bajnoki rajt már a küszöbön áll, a felkészülés a végéhez közeledik, a jászsági gárda kerete pedig már teljesnek mondható. A hat távozó mellett öt játékos érkezett, Csutorka Márk, Gresó Mátyás, Király Olivér, Lakatos Gergő és Pálinkás Gergő, akik mind pályára léptek a Dabas elleni mérkőzésen. A Pest megyei piros-fehérek az előző idényben nyolcadik helyen végeztek a Közép-csoportban, és szűk két hete a Szolnoki MÁV FC-vel is megmérkőztek, és a Tiszaligetben 3–1-es vereséget szenvedtek.

A berényiek jobban megszenvedtek velük szerda este, a vendégek a 48. percben meg is szerezték a vezetést: egy bal oldali támadás végén Menczeles Iván – akinek elhalasztották a kézműtétét, így az ősszel is a klub rendelkezésére tud állni – mellett úgy gurított a hálóba Sánta Attila, hogy a labda a kapufáról pattant a vonal mögé (0–1). A JFC több ziccert is hibázott a találkozón, de a hajrában összejött az egyenlítés. A 90. percben Győrfi Benedek jobb oldalról ügyesen tálalt Gresó Mátyás elé, aki tíz méterről a bal alsó sarokba lőtt. Bár Kersák Roland kapus még beleért a labdába, hárítani nem tudott (1–1).

A kék-fehérek tehát döntetlennel zárták az utolsó hazai edzőmeccsüket, amely egyébként az első ikszük volt a felkészülés során, mivel a Békéscsabától és a Kecskeméttől 2–1-re kikaptak, míg a BVSC-t és az Ajkát 2–0-ra múlták felül. A szezonnyitó előtt még egy felkészülési találkozót játszik a gárda, holnap az elmúlt idény Keleti csoportjának bronzérmese, az ESMTK otthonába látogat (kezdés: 11.00) a Berény.

Jászberényi FC – FC Dabas 1–1 (0–0)

Jászberény, 100 néző

JFC: Menczeles – Szemere, Ilkovics, Lakatos G., Penczner – Király O., Lakatos B., Sándor I., Ludasi – Pálinkás, Gresó. A II. félidőben pályára lépett: Csutorka, László K., Balogh B., Szöllősi, Győrfi, Nagy Sz., Szabó T. Edző: Német Gyula

Dabas: Kersák – Földes, Szabó, Márton D., Fritz – Molnár P., Erős R., Fitos, Szántó – Dalibor, Sánta. A II. félidőben pályára lépett: Takács K., Csepregi, Kiss D., Popov, Kovács. Edző: Erős Károly

Gólszerzők: Gresó (90.), ill. Sánta (48.)

Változások a JFC játékoskeretében

Érkezett: Csutorka Márk (Illés Akadémia-Haladás), Gresó Mátyás (Eger SE), Király Olivér (Budapest Honvéd-MFA II.), Lakatos Gergő (Kaposvári Rákóczi), Pálinkás Gergő (Nyírbátori FC)

Távozott: Albert Ádám (Dorogi FC), Birtalan János (ESMTK), Farkas János (?), Herczeg László (ESMTK), Hevesi-Tóth Tamás (Tiszaföldvár VSE), Svedyuk Alex (Nyíregyháza Spartacus)