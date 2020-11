Két pontot hagyott Csákváron a Szolnoki MÁV

Vasárnap este kétgólos előnyre tett szert a Szolnoki MÁV a Csákvár vendégeként, azonban végül meg kellett elégednie az egy ponttal az NB II. tizenkilencedik fordulójában.

Jobban kezdte a mérkőzést a Szolnok, amely lendületesen futballozott, a hazaiak pedig kétszer is csupán sárga lap árán tudták megállítani a vendégek támadását. A 20. percben pedig góllá érett a nyomás: Novák Csanád passzából Csirmaz István futott el a jobb szélen, középre adására pedig Tisza Kálmán nagy lendülettel érkezett, és tizenegy méterről a hálóba passzolt (0–1). A gólt követően átvette a kezdeményezést a Csákvár, amely helyzetekben is megmutatkozott. Előbb Daru Bence fejese kerülte el nem sokkal a kaput, majd Szekszárdi Tamás hibája után Sejben Viktor gurított ziccerben a bal kapufa mellé.

Túlélte ezt az időszakot a MÁV, és újfent veszélyeztetett, amikor Kurdics Levente harcosan betört a tizenhatoson belülre, de a rövidre eleresztett lövését védte a kapus. Három perccel később viszont már Markek Tamás sem háríthatott, amikor Rokszin Ádám jobb oldali szögletét Bárdos Bence pörgette tovább, Novákról szintén továbbkerült a labda, a hosszún érkező Szekszárdi pedig nem hibázott, három lépésről a kapuba lőtt (0–2). Azonban nem tudta kihúzni a szünetig kapott gól nélkül a Szolnok, másodpercekkel a félidő vége előtt Major Gergő adott be jobbról, Daru pedig az ötös sarkáról befejelte a rövidbe a játékszert (1–2).

A második félidőt így nem kezdhette nyugodtan a piros mezben játszó vendégcsapat, a hazaiak pedig érezték, lehet keresnivalójuk. Igaz, a Csákvár mezőnyfölénye többnyire csak meddő volt, Molnár-Farkas Tamásnak igazából egyszer kellett védést bemutatnia. Persze ott volt a levegőben, hogy az egygólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a MÁV nem tudott élni a kontralehetőségeivel.

Már a 90. percben járt a mérkőzés, amikor a csereként beállt Baracskai Roland kevergetett a jobb szélen. Kurdics nem lépett oda elég keményen, majd Bárdos engedte el a játékost, aki Madarász Márkkal kényszerítőzött. A 28 éves futballista ezután a lekészített labdát 18 méterről rálőtte, Kovács Olivér sarkáról pedig a bal alsó sarokba vágódott a játékszer (2–2).

Tehát végül a második félidő végét sem tudta kihúzni a MÁV FC, így ismét egy pontot szerzett vendégként, pedig ezúttal tényleg nagy esély nyílt rá, hogy megszerezze első idegenbeli győzelmét. Öröm az ürömben, hogy egy helyet így is javított a szolnoki csapat a tabellán, most pedig lehet egy kicsit szusszanni, mivel legközelebb „csak” vasárnap lép pályára a Tisza-parti gárda. Csábi József tanítványai ezúttal is kiesés ellen küzdő együttessel találkoznak majd, mivel a Szentlőrinchez látogatnak, amely 13 órától immár saját pályáján fogadhatja a Szolnoki MÁV-ot.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZOLNOKI MÁV FC 2–2 (1–2)

Tersztyánszky Ödön Sportközpont, zárt kapuk mögött. Vezette: Barna Gábor (Kis Zoltán, Kiss Balázs)

CSÁKVÁR: Markek – Vu­ka­szo­vics, Albert I., Koch (Nándori, a szünetben) – Major, Mészáros D. (BARACSKAI, 57.), Madarász, László N. (Ganbajar, 83.) – Kocsis B., DARU, Sej­ben (Vörös T., 74.)

Vezetőedző: Visinka Ede

SZOLNOK: Molnár-Farkas – CSIR­MAZ, Szekszárdi, Kovács O., TAMÁS L., Bárdos – TISZA K., Kónya M. (Berdó, 71.), Rok­szin (Szabó B., 79.) – Novák Cs., Kurdics (Iván M., 93.)

Vezetőedző: Csábi József

Gólszerzők: Daru (45.), Baracskai (90.), ill. Tisza K. (20.), Szekszárdi (41.)

Visinka Ede: – Három pontot szerettünk volna szerezni, egy lett belőle… A Szolnok nem véletlenül tartozik a középmezőnyhöz, rendkívül masszív csapat. Kétgólos hátrányból álltunk fel, ennek erőt kell adnia a folytatásra.

Csábi József: – Sajnos idegenben nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. Hiába vezettünk két góllal, a végén elbuktuk a győzelmet.