Kétszettes hátrányát ledolgozva nyert a Jászberény Nyíregyházán

Felrúgva az eddigi „gyakorlatot”, makulátlan hétvégét zártak röplabdacsapataink. A női Extraligában szereplő Jászberény nulla-kettőről fordítva nyert Nyíregyházán, míg a férfi élvonalhoz tartozó Szolnok az alapszakasz zárófordulójában legyőzte a rivális Dunaferr együttesét.

Azzal nem lehetett vádolni a berényi játékosokat, hogy ne lett volna vér a pucájukban, hiszen elemi erejű lecsapásokkal és szemtelen ejtésekkel keserítették vendéglátójuk életét. A bátorság viszont nem párosult kellő szervezettséggel. Ez rögtön a nyitószettben gondot okozott, amelyet 14–10-es vezetésről buktak el úgy, hogy a nyírségiek egy 13–0-s(!) sorozatot produkáltak.

A második játszmát is a mieink kezdték jobban, mígnem 9–6-nál megint beütött a krach, így ezután csak futottak az eredmény után. Az efféle rövidzárlatok képesek teljesen összetörni egy csapatot, a Zagyva-partiakat azonban felspannolták önnön hibáik, amit jól mutat, hogy a harmadik szettet hátrányból fordítva tudták megnyerni.

A negyedik kiélezett küzdelmet hozott, de a fontos pontokat rendre hölgyeink ütötték be, ezáltal kiegyenlítettek. A mindent eldöntő ötödikben megrázta magát a Nyíregyháza, már négy ponttal is ment (12–8), de Pintér Andreáéknak erre is volt válaszuk, akik ezt követően meg sem álltak a győzelemig.

Fatum–Nyíregyháza–Jászberény 2:3 (15, 19, –24, –25, –13)

Nyíregyháza, 400 néző. Vezette: Horváth Miklós, Halász Enikő.

Nyíregyháza: Francesco 4, O. Medics 10, Kalicsanyin 18, Varga E. 21, Brisebois 23, White 16. Csere: Tóth F. (liberó), Szabó L., Matics 2. Vezetőedző: Hollósy László.

Jászberény: Petrenkó 10, Jakovcsuk 15, Devaney 15, Petőváry 6, Cveticsanyin 11, Pintér A 13. Csere: Lékó (liberó), Riczkó 1, Maliseva, Faragó F. Vezetőedző: Deme Gábor.

Az eredmény alakulása: I. játszma: 6:6, 10:14, 23:15. II. játszma: 6:9, 15:13, 22:17. III. játszma: 6:4, 16:13, 22:24. IV. játszma: 7:5, 15:12, 22:22. V. játszma: 4:6, 10:8, 12:10.

Hollósy László: – Egy napot tudtunk készülni erre a mérkőzésre, de ezt mi vállaltuk. Bebizonyosodott, hogy mi is emberek vagyunk, hiszen kicsit fáradtabban mozogtunk, amit a Jászberény remekül kihasznált.

Deme Gábor: – Az első két szettben is jól játszottunk, ám akkor még tizenöt-tizenhat pontnál megálltunk. A héten kiválóan edzettünk, így reméltem, hogy legalább egy pontra jók leszünk Nyíregyházán. Örülök, hogy ebből kettő lett, büszke vagyok a csapatomra! A következő mérkőzéseinkhez is így kell hozzáállnunk.

További eredmények: Újpest–Békéscsaba 1:3 (–19, –22, 21, –16), Vasas–Haladás x:x ().

Megszerezték első győzelmüket

Becsületbeli ügyként tekintettek a szolnokiak az alapszakasz zárómérkőzésére. Amellett, hogy vissza akartak vágni riválisuknak a korábbi fiaskóért, ott lebegett a szemük előtt, hogy most végre begyűjthetik első sikerüket. Időbe telt, mire felvette a meccs ritmusát Gulyás Ferenc együttese – voltak hullámvölgyei és komolyabb előnyre egyik szettben sem tudott szert tenni –, de végig az érződött, ma nem lehet megverni. Igazi csapatként működött a Szolnok, amelynek első számú pontgyárosává Boa Szabolcs lépett elő, a védelem alappillérét pedig Farkas Róbert jelentette. A hőn áhított győzelem összejött, így emelt fővel folytathatja szereplését csapatunk a téli szünetet követően az alsóházban, ahol a Sümeg, a Dunaferr, a Székesfehérvár, a Pécs és a Győr lesznek az ellenfelei.

Szolnok–Dunaferr 3:1 (23, –20, 23, 22)

Tiszaligeti Stadion, 50 néző. Vezette: Szarka János, Szabó Péter.

Szolnok: Timár 4, Szabó P. 8, Csendes 5, BOA 23, Tamasi 8, Gazsi 7. Csere: FARKAS R. (liberó), Soyvural. Vezetőedző: Gulyás Ferenc. Edző: Ilyés Gábor.

Dunaferr: Iván B. 19, Mihucz 5, Matyiák 7, Hatvany 12, Majoros 3, Iván G. Csere: Sárközi (liberó), Móró 1, Tajti 1. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 5:8, 13:16, 21:20. II. játszma: 8:6, 10:16, 18:21. III. játszma: 4:8, 16:15, 21:20. IV. játszma: 8:7, 15:16, 21:20.

Gulyás Ferenc: – Gratulálok csapatomnak szezonbeli első győzelméhez, amit nagy akarással, odaadással sikerült kivívnia! Bízom benne, hogy ennek lesz folytatása. Az biztos, hogy keményen meg fogunk dolgozni érte.

További eredmény: DEAC–Sümeg 3:0 (15, 27, 20). A Kaposvár–Kecskemét rangadót szerdán este fél hétkor játsszák.

