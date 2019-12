Kikapott a Dózsa a Dubrovnik otthonában

A Bajnokok Ligájának 6. fordulójában, a Szolnoki Dózsa sokáig szoros meccset játszott a horvát Jug Dubrovnik otthonában, de a harmadik negyed végére háromgólos hátrányba került, és ez döntőnek bizonyult, 14–11.

– Az első pillanattól kezdve nagyon kemény meccset vívtunk – értékelt az nso-nak Zsivko Gocics, a mieink edzője.

– Tudtuk, hogy a Horvát Kupa döntőjében elszenvedett vereség után a Jug roppant motivált lesz. Az volt, és jól játszott, de ezt elmondhatom saját csapatomról is, még ha a Dubrovnik jobb is volt most. Elismerésem mindkét együttesnek!

A szolnoki csapat legközelebbi BL-meccse jövő pénteken lesz Berlinben. Ezt megelőzve szombaton a Ferencvárossal találkoznak, a Magyar Kupa elődöntőjében. A mérkőzés 17.30-kor kezdődik a Komjádi uszodában. Az M4 Sport Tv élőben közvetíti az összecsapást.

JUG DUBROVNIK (horvát)–SZOLNOKI DÓZSA 14–11

(4–4, 4–3, 3–1, 3–3)

Dubrovnik. 500 néző. V.: Severo (olasz), Zwart (holland)

DUBROVNIK: Popadic – Fatovic 2, PAPANASZTASZIU 3, Benic, Lozina 1, J. García 1, Macan. Csere: Loncar, Krzic, MERKULOV 4, OBRADOVIC 3, Zuvela. Edző: Vjekoslav Kobescak

SZOLNOK: Nagy V. – Jansik D., BÁTORI 4, Szubotics, D. Pijetlovics 2, Várnai K. 1, Angyal. Csere: DŐRY 2, Szatmári 2, Lazics, V. Rasovics, Szeghalmi. Edző: Zsivko Gocics

Gól – emberelőnyből: 13/7, ill. 10/7

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Macan (21. p.), Angyal (28. p.), Benic (29. p.), Várnai (29. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Szatmári (22. p.)

További eredmények: Szintyez Kazany–Spandau 04 Berlin 11–12, CNA Barceloneta–Olympiakosz Pireusz 11–11, Jadran Split–Herceg Novi 6–12

Az állás: 1. Olympiakosz 16 pont, 2. Jug 15, 3. Barceloneta 13, 4. Szolnok 9, 5. Spandau 5, 6. Herceg Novi 4, 5. Jadran Split 4, 8. Kazany 3.