Kikapott a Szolnoki Olajbányász Zalaegerszegen

Nem hozott szerencsét csapatainknak a bajnokság 18. fordulója, ugyanis a listavezető Olajbányász Zalaegerszegen, míg a Jászberény hazai pályán a Pécstől szenvedett vereséget.

Január első szerdáján az az ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzésen. a hazai pályán játszó Olajbányász 88–83-ra legyőzte a ZTE csapatát. Rá három napra a zalai fővárosban már a 18. forduló kertében mérték össze erejüket a felek. Tegyük, hozzá, hogy hat nap alatt immár a harmadik meccsét játszotta a szolnoki legénység, november 30-a óta a tizenkettediket.

Gyorsabban és pontosabban kosárlabdáztak az egerszegiek az elején, vezettek is tíz ponttal a látottak alapján teljesen megérdemelten. A második negyed közepén kezdte meg a kapaszkodást a vendéggárda, ekkor egy 13–3-as rohammal, Rudner Gábor, Roko Badzim és Pongó Máté pontjaival utolérték a házigazdákat, 36–36. A folytatásban ismét meglépett a ZTE, ám a félidő hajrájában Szubotics triplájával 44–43-ra feljött az Olaj, ám a dudaszó pillanatában, a ZTE horvát légiósa Tonko Vuko a saját térfeléről meg elengedett egy triplát, ami csont nélkül hullott a szolnoki kosárba.

A fordulás után is rendre a ZTE vezetett, olykor hét-nyolc ponttal a sokat hibázó vendégekkel szemben. A záró játékrész is 69–62-es állásról indult. Az Olaj hosszú hajrát nyitott és Szobtics és Badzim találataival a 37. percben befogta ellenfelét. Sőt Kovács Péter betörésével hosszú idő után a vezetést is átvették, 79–81. A végjátékban azonban a hazaiak rutinos erőcsatára, Szabó Zsolt két triplát is beszórt, a másik oldalon pedig Angelo Warner két labdát is eltékozolt, ráadásul a zalaiak nem hibáztak el büntetőket, így övéké lett a győzelem. Az egykoron Szolnokon is dolgozó Heinrich Róbert, most a Zalaegerszeg megbízott edzője, örömittasan rázta az öklét, hiszen győzelemmel zárt, hétfőtől már az új tréner, az olasz Luca Bechi irányítja majd a kék-fehéreket. A piros feketék pedig készülhetnek a Kecskemét elleni páros meccsre, előbb szerdán idegenben, majd pénteken a Tiszaligetben találkoznak a felek.

– Az első félidőben vesztettük el a meccset, mert nagyon sok pontot kaptunk akkor – mondta a lefújást követően, Bojan Szubotics, az Olaj centere.

– Nehéz volt ebben az időszakban játszani ellenük A negyedik negyedben sikerült visszajönnünk a meccsbe, de ez nem volt elég. A ZTE sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat.

ZTE KK–Szolnoki Olajbányász 89–86 (26–16, 21–27, 22–19, 20–24)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött. V: Papp P., Farkas G., Nyilas.

ZALAEGERSZEG: DUREN 17/6, Plézer 4/3, Delas 7/3, VUKO 18/6, Glenn 10. Csere: Bonnifert 7/3, Donaldson 9/3, SZABÓ ZS. 13/9, Völgyi, Simon K. 4. Edző: Heinrich Róbert.

SZOLNOK: PONGÓ 15/9, Rudner 3/3, BADZIM 15/12, SZUBOTICS 30/12, Cakarun 9. Csere: Zsíros, Warner 6, Kovács P. 4, Pallai, Juhos 4. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–10. 8. p.: 20–12. 14. p.: 33–23. 17. p.: 36–36. 24. p.: 58–47. 28. p.: 63–56. 33. p.: 74–62. 38. p.: 79–81.

Így látták a mesterek a meccset Heinrich Róbert: – Nem volt szép mérkőzés, viszont jelentős szakmai munka mutatkozott meg mindkét oldalon. Ezúttal kevesebbet hibáztunk. A folyamatos játékunkkal még mindig gond van, ami igazán kellett, hogy ezúttal nagyon küzdöttek a fiúk egymásért, ezzel nyertünk. Gasper Potocnik: – Az egész idényben eddig a védekezésről beszéltünk, ezúttal is gondjaink voltak vele. Sajnos úgy nem lehet, vagy legalábbis nehéz nyerni, ha ilyen sok pontot kapunk. Nem voltunk jók, a ZTE viszont igen, ezért nyert. Sajnos mi nem koncentráltunk eléggé, a következő meccsen lesz mit kijavítani.

Simán nyert a Pécs Jászberényben

A még mindig sok gonddal küszködő Jászberény a PVSK csapatát fogadta. Veljko Budimirék gyorsan neki fogtak a gólgyártásnak. A második negyedben éledtek a hazaiak, elsősorban Füzi Róbert és légiósaik révén visszajöttek a meccsbe. A nagyszünetet követően 57–61-re zárkózott fel a JKSE, a vendégek azonban sebességet váltottak és ismét tíz pont fölé növelték előnyüket. A hajrára pedig elkészült erejével a berényi csapat, amin nem lehet csodálkozni, hiszen az elmúlt tíz napban csupán egy közös edzést tartottak, Dragan Alekszics tanítványai pedig rutinosan behúzták a meccset. A JKSE hétfőn 17 órakor a Kecskemét vendége lesz.

– A koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a jászberényieket – értékelt Dragan Alekszics, a vendégek edzője.

– Úgy készültünk, hogy mindenki játszik náluk. Az első félidőben gyengébben védekeztünk, de azt is tudtuk, hogy ellenfelünk várhatóan nem bírja végig erővel a találkozót. Amikor odaát jelentkezett a fáradtság, végleg eldöntöttük a mérkőzés sorsát.

A JKSE edzője, Patai Benjamin pedig azt mondta: – Büszke vagyok a fiúkra, mert a küzdeni tudásuk és az akarásuk dicséretet érdemel. Négy hiányzónk ellenére három negyeden keresztül tudtuk tartani a lépést a pécsiekkel. A héten egyszer tudtunk együtt edzeni a koronavírus-járvány miatt. A támadójátékunk már alakul, védekezésben kell még sokat javulnunk. Remélem, hogy a teljes kerettel január végén már ennél sokkal többre leszünk képesek.

Jászberényi KSE–PVSK 83–108 (24–37, 25–16, 17–25, 17–30)

Belvárosi Játékcsarnok, zárt kapuk mögött. V: Földházi, Lengyel Á., Németh P.

JÁSZBERÉNY: Kinney 15, FÜZI 15, BRBAKLICS 12/3, Williams 15/3, PRIMORAC 20/6. Csere. Frank 2, Filipovics 4. Edző: Patai Benjamin.

PÉCS: RUJÁK A. 10/6, LEWIS 20/12, FUNDERBURK 30/9, Brkics 15, Meleg 11/3 Csere: BUDIMIR 12/6, Bíró L., Dragasevics 6/3, Rátvay 1, Carev 3/3 Edző: Dragan Alekszics.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–10. 7. p.: 19–25. 13. p.: 33–43. 17. p.: 43–49. 23. p.: 57–61. 27. p.: 59–70. 33. p.: 72–82. 37. p.: 74–96.

További eredmények: Körmend–DEAC 112–109 – háromszori hosszabbítás után!, Kaposvár–Sopron 82–80, Kecskemét–Atomerőmű SE 75–72, Alba Fehérvár–Oroszlány 97–72.