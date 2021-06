Kisújszálláson rendezték meg az első hivatalos dodgeballmérkőzést

Két térfél, öt speciális labda, hat-hat játékos. Nincsenek már partizánok és ész nélküli dobálózás, viszont van taktika, illetve gyors, pörgős szettek és folyamatos akciók. Ez a dodgeball, ahogy a világon mindenhol hívják, melyet itthon – leginkább az iskolából – kidobósként ismerhetünk. Vasárnap Kisújszálláson rendeztek versenyt ebben a sportágban.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Kiválóan jellemzi a sportág fejlődését, hogy míg az első Európa-bajnokságon, 2010-ben Londonban hat ország férficsapatai vettek részt, a tizedik kontinensviadalon már három kategóriában 18 ország 45 együttese küzdött az érmekért. A legutóbbi világbajnokságot pedig már New Yorkban, a kultikus Madison Square Gardenben rendezték.

Mindeközben a Hungary Dodge­ball csapata azon tevékenykedik, hogy ezt az új labdajátékot minél többen megismerjék, kipróbálják és rendszeresen játsszák idehaza is. Még 2018 tavaszán egy jótékonysági tornával nyitottak. Az elmúlt években általános iskolai, középiskolai és egyetemi bajnokságokat tartottak, a magyar csapat részt vett az olaszországi Európa-bajnokságon, emellett Szlovénia, valamint Horvátország részvételével nemzetközi Pannon-kupát rendeztek Siófokon.

A tavaly márciusi leállás előtt Lau­sanne-ban a Közép-Európa-bajnokságon nem kis meglepetést okozva a válogatott a csoportjából továbbjutva a negyeddöntőben a világ- és Európa-bajnok osztrák csapatot is szoros csatára késztette: hét perccel a mérkőzés vége előtt még a mieink vezettek, de végül a csoda elmaradt, a hatodik hely azonban így is több mint biztató.

Most pedig egy újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett ez a sportág. Vasárnap Kisújszálláson rendezték meg az első hivatalos magyar dodge­ball­mér­kő­zé­se­ket, ahol a Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth tagintézményének csapata fogadta a Budapesti Kalózokat.

A helyszín nem véletlen, hiszen Kisújszálláson Patkó Richárd testnevelő vezetésével az elsők között kezdtek el az országban ezzel a sportággal foglalkozni, és a helyi iskolában azóta már több sikeres tornát is rendeztek.

Az összecsapás elején az esélyekkel nem törődve az első két játékot a pontosabb dobásaiknak köszönhetően a házigazda nyerte, de a rutinosabb fővárosi alakulat a félidő végére már utolérte ellenfelét. A második játékrészben a zseniális elkapásokat bemutató és sikeres kontratámadásaikkal a Kalózok folyamatosan elléptek a hazaiaktól, így végül magabiztos győzelmet arattak ezen a sporttörténelmi találkozón.

– Köszönet a házigazdáknak és minden közreműködőnek, egy fantasztikus napon vagyunk túl – nyilatkozta Bohács Ferenc a Budapesti Kalózok részéről.

– Sokat vártunk erre a pillanatra, kicsit rozsdásak is voltunk az elején, de nagyon jó volt végre újra dodge­ball­meccseket játszani. Gratulálok az ellenfelünknek, óriásit küzdöttek. Remélem, és ezen dolgozunk folyamatosan, hogy Kisújszállás után további városokban kezdenek el ezzel a komplex játékkal foglalkozni, és egyre több dodge­ball­mér­kőzést tudunk itthon is játszani.

– Örülök annak, hogy 2019-ben megismertem a Hungary Dodgeball csapatát Egerben – vette át a szót Patkó Richárd testnevelő. – Ezután felvettem a kapcsolatot velük, és azóta folyamatosan segítenek a szakmai munkámban. A Nagykun Baptista Oktatási Központban még abban az évben meghirdettem ennek az új labdajátéknak a lehetőségét a diákok között, akik azóta is aktívan és jelentős létszámban veszik ki a részüket az edzésekből és az iskolai kupákból. Két testnevelő kollégám mellett a nyolcadik évfolyamunk nyolc versenyzője is részt vett a profikkal való közös edzésen és az azt követő meccseken. Tanárként azt láttam, hogy a gyerekek szívesen játszottak a tapasztaltabb ellenfelükkel. Több alkalommal megjegyezték, hogy sokkal élvezhetőbbek így a kidobós meccsek, és hogy egy pillanatra sem lehetett leengedni a játék közben. Igyekeztünk a technikákat elsajátítani és a jó tanácsokat megfogadni.

Patkó Richárd természetesen továbbra is igyekszik népszerűsíteni a sportágat.

– Középtávú terveim között szerepel egyrészt az, hogy a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott intézményekben is népszerűvé tegyem ezt az ötlabdás kidobós játékot, és versenyeket szervezzek az iskolák csapatai között. Továbbá mint a Hungary Dodgeball térségi vezetője, megyei szinten is megismertessem más-más intézményekkel ezt a csapatjátékot. Remélem, hamarosan már több felnőttcsapata is lesz a megyének – mondta.