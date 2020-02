Komoly feladat vár a Szolnokra és a Jászberényre is

Még egy menet. A váloga­tott­program miatt majdnem egy hónapra leáll a kosárlabda-bajnokság, előtte azonban még van feladata mind a tizennégy csapatnak. Az Olajbányásznak és a JKSE-nek ez a feladat nem is tűnik egyszerűnek.

Az őrület fordulója – így vonulhatna be a magyar kosárlabda- történelembe az előző játéknap. Emberemlékezet óta nem volt példa arra, hogy ugyanazon fordulóban kikapjon a top öt mindegyike. Ráadásul úgy, hogy az „ötök” közül négy hazai pályán szerepelt. A múlt heti „bukta” egyik elszenvedője volt a Szolnoki Olajbányász is, ám a ZTE elleni hazai vereségnek annak köszönhetően nem lett következménye, hogy mindenki más is megégett.

Pénteken 18 órakor viszont Kaposváron kell(ene) pengetni valamit a jobbik fajtából. A KKK kétszeri hosszabbítás után kapott ki Sopronban a múlt héten. Az emiatt kitört esetleges „kriptahangulatot” viszont Ivkovics Sztojannál jobban széles e hazában kevés szakember tudja hatékonyabban feloldani. A kaposvári szakmai igazgató körül most (is) áll a bál, arra azonban a korosabb szolnoki szurkolók hajszálpontosan emlékeznek, hogy Sztojan szinte lubickol az ilyen szituációkban.

– A védekezésünk lesz a kulcs! – adta ki a jelszót Nemanja Krsztics, a szolnokiak magasembere. – Szigorú védekezéssel kell kezdenünk a meccset, és a lefújásig koncentrálni kell. Nem elég, ha csak egyes negyedekben játsszunk jól. Muszáj győzni, hiszen az utóbbi három meccsünket elveszítettük. Persze vannak sérültjeink, de ez előfordul, nem kell vele foglalkozni, csak azzal, hogy megszakítsuk rossz szériánkat és győzzünk!

Davis továbbra sincs túl jó bőrben. Amint azt Csősz Tamás klubvezető a vasárnapi szurkolói ankéton elmondta, aligha tud játszani Kaposváron. Ráadásul az Olajbányásznak valahogy el kéne bánnia a tévés átokkal is. Ebben a szezonban négy szolnoki érdekeltségű meccset közvetített az M4 Sport, mind a négynek siralmas vége lett Olajbányász-szempontból.

– A legutolsó meccs után kicsit negatív volt a hangulat az öltözőben is, de két-három napra rá mindenki próbált pozitívan hozzáállni és maximálisan felkészülni a következő mérkőzésre, és nem a múltra gondolni – mondta Frank Áron, akinek Davis kényszerű távolléte miatt könnyen lehet, hogy lesz dolga Kaposváron. – Csak fókuszálni a következő mérkőzésre, hogy azt meg tudjuk nyerni.

Rendkívül rossz szériát tört meg múlt héten a JKSE. A jászberényi legények tavaly április (!) óta nem tudtak nyerni hazai pályán. A Szeged elleni győzelemmel ugyan továbbra is az utolsó helyen állnak, azonban önbizalmuknak aligha ártott a régóta áhított siker. Péntek este hat órától a Messzi István Sportcsarnokban lehet megszerezni a második idegenbeli győzelmet.

– Számomra ez egy különleges mérkőzés lesz, hiszen nagyon sokat kaptam a kecskeméti kosárlabdázástól, nagyon sok dolog köt oda – emlékezett korábbi állomáshelyére Mészáros Máté, a jászberényiek külső posztos játékosa. – De erre a másfél-két órára minden érzelmemet félre kell tennem, és csak a győzelemre koncentrálni. A kecskemétiek nagyon régóta együtt játszanak, nagyon érzik is egymást a pályán. Különleges kosárlabdát játszanak, ráadásul eredményesen is. Szeretik és tudják kontrollálni a játékot. Nekünk ez ellen a stílus ellen az atletikus, gyors játékot kell elővennünk.

A Kaposvár–Szolnok és a Kecskemét–Jászberény meccs mellé még egy jut péntekre: a Szeged a Körmendet fogadja.

Melyik együttes köszörül csorbát? A szombati napra is három mérkőzés bújik meg a versenynaptárban. A héten dicséretet érdemlő BL-szereplését lezáró Falco az Alba Fehérvárt fogadja. A címvédő szombathelyiek az újonc OSE otthonában hasaltak el múlt héten, míg a székesfehérváriakat a Kecskemét tanította móresre, ráadásul hazai pályán. A Szolnokon győztes ZTE a Debrecentől otthon vereséget szenvedő Paksot fogadja, míg az egyre élesebb fogú Oroszlány a Sopront igyekszik elkapni. A Debrecen–Pécs találkozó teszi teljessé a tizenkilencedik fordulót, ezt a meccset kedden rendezik majd.