Könnyedén jutott tovább a Dózsa

Mindhárom meccsét megnyerte a szolnoki csapat az Eurokupa G jelű csoportjában, amelynek mérkőzéseit a Vízilabda Arénában rendezték meg, és ezzel magabiztosan jutott a nyolcaddöntőbe.

A péntek esti nyitányon, a Terrassa elleni találkozón végig a mieink vezettek, és simán, hat góllal nyertek a spanyol együttessel szemben. A szombati folytatásban második csoportmérkőzését is magabiztos nyerte a Dózsa, miután a francia Strasbourgot múlta felül tíz góllal.

A vasárnapi zárómeccsen már csak a hibátlan mérleg megőrzése volt a Dózsa célja, ami sikerült, végig vezetve győzték le a görög Szmirnisz gárdáját.

– A fő célt, a továbbjutást teljesítettük, ráadásul a csoportelsőséget is megszereztük – mondta Zsivko Gocics, a Dózsa edzője. – Nem könnyű három nap alatt három meccset is lejátszani, mindez fejben és fizikálisan is igénybe vett bennünket. Voltak kisebb hullámvölgyeink, de ezeket is elbírtuk. Sok munka vár még ránk, de jó úton járunk.

Szolnoki Dózsa – Terrassa 20–14 (5–3, 6–4, 3–2, 6–5)

Gólszerzők: Filipovics 5, Szeghalmi, Pijetlovics, Nagy Á. 3–3, Konarik 2, Dőry, Jan­sik D., Drasovics, Kovács G., ill. Carrillo 3, Barroso, De Le­ra, Alarcón, Gutiérrez 2–2, Her­­nández, Pericás, Chico

Szolnoki Dózsa – Strasbourg 15–5 (2–1, 3–1, 5–2, 5–1)

Gólszerzők: Konarik 4, Fi­li­povics 3, Jansik, Kovács G. 2–2, Dő­ry, Szeghalmi, Pi­jet­lovics, Dra­sovics, ill. Chion, Cesca, Bu­ha, Misics, Valentino

Szolnoki Dózsa – Szmirnisz 13–11 (3–2, 3–2, 4–4, 3–3)

Gólszerzők: Filipovics 4, Szeg­halmi, Nagy Á., Drasovics 2–2, Dőry, Pijetlovics, Kovács G., ill. Gunasz 4, Moskov 3, Pa­pa­georgiu, Dermicakisz, S. Mit­rovics, Szolanakisz

A csoport végeredménye: 1. Szolnok 9 pont, 2. Strasbourg 6, Szmirnisz 3, 4. Terrassa 0 pont

A többi magyar csapat közül az OSC és a BVSC is bejutott a nyolcadöntőbe, az Eger viszont nem tudott továbblépni csoportjából. A következő kört február 27-én és március 6-án rendezik