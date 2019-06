Korszakváltás következik a megyeszékhely sportéletében

Legutóbbi testületi ülésén a megyeszékhely sportéletét jelentősen meghatározó sportklubok és sportlétesítmények átvételéről tárgyalt Szolnok város közgyűlése. Mint ismert, a szolnoki nagyvállalkozó, dr. Nyerges Zsolt mecénásként a vízilabda-, a kosárlabda- és a labdarúgóklub tulajdonosaként az elmúlt évtizedben (a kosárlabda esetében már két évtizede) jelentős eredményekhez segítette a szolnoki csapatokat.

Dr. Nyerges Zsolt egy szándéknyilatkozatban térítésmentesen felajánlotta az általa tulajdonolt foci-, vízilabda- és kosárlabdaklubok tulajdonjogait, egyes vagyoni elemeit.

Erről tárgyalt a közgyűlés, amely elfogadta a felajánlást, s egyben vállalta a létesítmények fenntartását. A jövő azóta is sokakat érint, a magyar sportéletben meghatározó csapatok sorsáról Szalay Ferenc polgármesterrel beszélgettünk.

– Az első lépésen, azaz a felajánlás elfogadásán már túl vannak, a hogyan tovább azonban nagyon sok szolnoki és Szolnok környéki sportrajongót érdekel. Miként viszi tovább a város a három klubot?

– Ahhoz, hogy a három sportágat tovább lehessen vinni, a hozzájuk tartozó létesítményeknek és eszközöknek, melyek ma még nem városi tulajdonban vannak, át kell kerüljenek a tulajdonába.

– Az átadandó létesítmények: a tiszaligeti stadion és a vízilabda-uszoda, ezek kormányzati támogatásból, illetve társasági adópénzekből újultak meg, illetve modernizálódtak. Most ez a folyamat zajlik.

– Bízom benne, hogy a Nyerges Zsolt által a városnak adományozott létesítmények és sportágak záros határidőn belül a megyeszékhelyhez kerülnek, már csak azért is, mert az új bajnoki szezon gyorsan itt lesz a nyakunkon.

– A legtöbb embert alighanem a kosárlabda érdekli. Mi a helyzet az Olajjal?

– A kosárlabdaklub átalakítása elkezdődött, az új klubba a játékosok játékjoga is átkerül. Előrehaladott tárgyalásokat folyattunk a meghatározó magyar kosarasokkal, s keressük a megfelelő külföldi játékosokat is.

– A tehetséges fiatalok Szolnokon tartása kiemelt célunk. Az NB I/A-csoportos csapat működtetésében továbbra is számítunk Tóth Zoltán segítségére, de a menedzsmentet új arcokkal is meg kívánjuk erősíteni.

– A felnőttcsapat mellett egy B-csoportos csapatot is indítani szeretnénk, ahol megfelelő játéklehetőséget kapnak a legtehetségesebb fiataljaink. Az utánpótlást, ahogyan eddig is, a Szolnoki Kosárlabda Akadémia és az Olaj KK csapatai kell, hogy biztosítsák.

– Mi a helyzet a focistákkal?

– Itt még nem indult el az átadási folyamat, bár az adományozásnak ez a sportág és a létesítménye is része volt. Felvettem a kapcsolatot a klub vezetőivel, szeretném, ha ők vinnék tovább a későbbiekben is a csapatot. Földi Sándor rábólintott a felkérésre.

– A célunk az, hogy stabil másodosztályú gárdává váljon a Szolnoki MÁV FC, de ebben a helyi focistáknak kell főszerepet kapniuk.

Az utánpótlást szeretnénk megerősíteni, mert sok tehetséges fiatal szolnoki rúgja a labdát.

– A vízilabdásoknál előrébb tartanak?

– Igen, itt elindult a folyamat. Az adományozásban az uszoda és a klub jelenik meg. Ennél a sportágnál is beszéltem a sikeres menedzsmenttel, arra kértem őket, hogy vigyék tovább a sportágat, s erre pozitív választ kaptam Kovács István úrtól.

– Képes arra az önkormányzat, hogy biztosítsa a működési forrásokat? Nem kell majd visszafogni a korábbi célokat?

– A forrásokat kormányzati segítséggel tudjuk vállalni, hozzávetőleg azon a szinten, mint a jelenlegi bajnoki szezonban volt. Közgyűlésünk elfogadta Nyerges Zsolt adományát, de emellett elfogadta az 1,3 milliárd forintos állami támogatást a sportra, illetve 210 millió forintot a létesítmény fenntartására.

– Utóbbiból a stadiont és az uszodát tudjuk működtetni, előbbi pedig a csapatok költségeire kell, hogy elegendő legyen.

– Mondhatjuk azt, hogy véget ért egy sikerekkel, jó eredményekkel szegélyezett időszak a szolnoki sportéletben?

– Véget ér egy, a kosárlabda életében húsz, a másik kettőben tíz évet felölelő időszak, melyet nyugodtan nevezhetünk Nyerges-korszaknak. Ezekben az években, a társasági adó kedvezményeit jól kihasználva, nagyszerű létesítmények épültek, a bennük otthonra lelt csapatok eredményes szereplésével.

– Ezt a korszakot most szükségszerűen le kell zárnunk, mert a tulajdonos a városnak adományozta a sportágakat, valamint az azokat működtető létesítményeket. Most városunk közössége kell, hogy átvegye mindezt, s garantálnunk kell, hogy újra Tóth Zoltánok, Cziczás Lászlók, Mérész Tamások, Mohi Zoltánok, Hegmann Györgyök, Hasznos Istvánok, Boros Ottók, Kanizsa Tivadarok, Csábi Józsefek, Rostás Sándorok, Szendrei Józsefek nőjenek ki a szolnoki utánpótlásból.

– Ez a legfontosabb alapelv, amit meg kell fogalmaznunk. Természetesen nagy öröm, amikor bármelyik sportág nemzetközi és hazai eredményeket ér el, de az ember fejében kérdőjeleket generál: hol is vannak ebből a szolnokiak?

– Tudom, ez nem egyszerű feladat, mert a közönség elsősorban eredményt vár, s csak másodsorban toleráns a fiatalok beépítésének kockázata kapcsán. Egyébként most az a legfontosabb, hogy az említett célokat, a szolnoki kötődés erősítését, az utánpótlás folyamatos fejlesztését meg tudjuk valósítani.

– A szolnoki sport a szolnoki embereké, s ez így is marad a jövőben. Nem mindenben előnyös egy ilyen váltás, de érthető, hiszen egy embernek véges a teljesítőképessége. Eljön, eljött az az idő, amikor megköszönve még egyszer az eddigi munkát, mások, jelen esetben a város veszi át ezt a nehéz, ám nagyszerű feladatot. Most közösségi forrásokból kell finanszíroznunk azt, amit eddig vállalkozói tőke oldott meg.

– Mennyire látja stabilnak a jövőt?

– Fontos, hogy múljon el minden bizonytalanság, biztonságban van, és lesz a szolnoki sportélet! Most már egy egész város, valamint annak közössége jelenti erre a garanciát. Már most tárgyalásokat folytatunk a későbbi időszak finanszírozásáról, s szeretnénk, ha a város évről évre növekvő gazdasága is nagyobb szerepet vállalna a jövőben a helyi sportéletben.

– Mit vár el a klubok vezetésétől?

– Mindhárom klub kellő profizmussal látta el feladatait. Talán a változást a tudatosabb marketingmunka kell, hogy jelentse, jobban kell tudni a sportot, mint terméket értékesíteni itthon és városhatáron túl.

– Szép eredmények ide, sikerek oda, a nézőtereken érezhetően kevesebb a szurkoló. Ezen lehet változtatni?

– Ennek sok oka lehet, nem kívánom ezt most elemezni. Viszont az egészen biztos, hogy sokkal több hír, érdekesség kell, hogy megjelenjen csapatainkról, élőbbnek kell lenni a szurkolói kapcsolatoknak.

Önmagában azonban az eredmény mellett tán a legfontosabb az, hogy a játékosok minden meccsen adják ki magukból a maximumot, vért izzadjanak a sikerért.

– Aztán, ha ez ezek mellett nem jön össze, nincs miért szégyenkezniük. A mi csapataink mindig híresek voltak erről a szemléletről, ez elvárható a későbbiekben. Ha ehhez hozzákapcsolódik több helyi fiatal a csapatokban, akkor egészen biztos, többen lesznek kíváncsiak a mérkőzésekre.

– Összességében egy olyan sporttermék létrehozása a cél, mely erősíti a szolnoki identitást, méltó a támogatók bizalmára, s nem utolsósorban minőségi szórakozást jelent a szurkolóknak.